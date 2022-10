Los tuiteros analizan el programa de Toni Cantó: "Es como 'El Club de la Comedia', pero en vez de reír da ganas de llorar"

Toni Cantó le ha cogido tanto el gusto a eso de hacer reír que al final se ha hecho un programa de humor. En concreto en la tele ultra 7NN. Solo con ver el avance de hace unos días, ya parecía que iba a ser el producto idóneo para utilizar en una sala de tortura.

Con las primeras imágenes ya se veía venir que la cosa iba a tener menos gracia que la Oficina del Español. Bueno, pues solo ha hecho falta la primera entrega para comprobarlo. En su monólogo, supuestos chistes mezclados con críticas al Orgullo LGTBI. Sobre esta jornada reivindicativa, Cantó aseguró: "…Si no eres de izquierdas allí hay que ir como quien va de safari, mirando desde lo alto para que las fieras no te alcancen". Supuestamente hay que reírse.

Aunque también tuvo tiempo para hablar de la transexualidad…

Los límites del humor… son cuando no ves donde esta el humor #ToniCanto pic.twitter.com/uvhvhSb2jn

Son solo algunos fragmentos de un programa que también tuvo una entrevista con Lucía Etxebarría y una tertulia. Los tuiteros han dictado sentencia en sus críticas en las redes:

He visto el Late de Toni Cantó y me ha arrasado. Hay tantas cosas mal, tantas líneas que se cruzan, insultos personales y un guion tan lamentable, que no tengo ni chistes que hacer.

