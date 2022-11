"Hago lo que quiero porque soy un Borbón": el hilarante 'sketch' del rey emérito Juan Carlos I creado por el programa 'Polònia'

Por Tremending

A veces la actualidad en España es tan loca que solo se puede abordar seriamente desde el plano del cachondeo. Unos de los maestros en esto son los creadores del programa satírico de TV3 Polònia. Sus sketch llevan mucho tiempo clavándolo y ahora han vuelto a hacerlo.

En esta ocasión, una de sus últimas creaciones interpreta las últimas informaciones sobre el rey emérito Juan Carlos I. Al ritmo de "Abu Dhabí, Abu Dhabí, a mi me gustan las gachís", Bad Borbon interpreta, Cori me pregunto.

Entre los versos imperdibles de este temazo, algunos como: "Lo hago hace muchos años aunque nadie lo decía, es la gran ventaja de nuestra monarquía" o "puede que me lleve algún que otro millón, pero es que con mi sueldo no me da para la pensión, por eso complemento aceptando algún favor".

Y es que mientas la Justicia británica estudia si el padre del rey tiene inmunidad en el juicio de Corina Larsen, su antigua amante ha asegurado que cuando estaban juntos volvía de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo".