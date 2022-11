Los mejores memes con la foto de Messi y Ronaldo ante un tablero de ajedrez: "Yo este futbolín no lo acabo de entender"

Dos de los mayores cracks de la historia del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, uno frente al otro con un tablero de ajedrez de por medio y con cara de concentración máxima. No es que los dos jugadores vayan a colgar las botas para darle al mate pastor al grito de "¡Siuuu!", se trata de una fotografía de Annie Leibovitz para una campañla de Louis Vuitton, que ya está dando la vuelta al mundo.

La foto, en pleno comienzo del Mundial de Catar, no ha llegado exenta de polémica. Resulta que la marca compartió un vídeo de la sesión fotográfica y parece ser que Cristiano y Messi no aparecen juntos en ningún momento. ¿Se la hicieron por separado y luego la juntaron con Photoshop?

