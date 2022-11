¿Habría sido tendencia Pablo Motos si no hubiese criticado el anuncio de Igualdad? El hilo que analiza la repercusión de la polémica en las redes

Por Tremending

Varios días después, continúan apareciendo vídeos en las redes en los que los tuiteros critican momentos machistas en el programa El Hormiguero. Una tromba de reacciones que se desató tras las críticas de Pablo Motos al darse por aludido con el vídeo del Ministerio de Igualdad sobre la violencia machista.

El vídeo citaba varios ejemplos de machismo en la sociedad, algunos de los cuales recordaban a escenas muy criticadas, como la frase de Pablo Motos a una entrevistada o el comentario de un streamer. Aunque lo cierto es que ejemplifican muchos comportamientos en los medios y en la sociedad que deberíamos usar como aprendizaje. Sin embargo, Motos reaccionó ofendiéndose y dedicando un largo rato en su programa a criticar al Gobierno y a defenderse. Y a partir de ahí estalló todo.

¿Fue esa una buena idea? ¿Habría sido tendencia Pablo Motos si no hubiese criticado el anuncio de Igualdad? Ahora el tuitero Javier Barriuso se ha hecho esa pregunta (y otras) y las ha analizado con datos. Estas son sus conclusiones:

1/ No he podido evitar echarle un vistazo a la tendencia "Pablo Motos", sobre todo desde el punto de vista de los datos.

2/ La duda que me surgió es, ¿hubiese sido tendencia Pablo Motos si no hubiese dicho nada, o la dinámica que llevaba todo, era suficiente para ello? Así que descargué todos los tweets que salía "Pablo Motos" desde el día 24 al 26 de noviembre. — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

3/ El tweet de @IgualdadGob fue el 21 de noviembre. El de Pablo Motos el 24 a las 23:09h. En lo que respecta al día 24 las menciones a pablo Motos empezaron fuerte por la noche. ¿A que hora exactamente? pic.twitter.com/gctsfoXf64 — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

3/ Si filtramos solo el día 24, día de la intervención de Pablo Motos y posteriormente su tweet, podemos ver que sobre las 21:30h empieza a citarse. Pero vamos a verlo con más exactitud. pic.twitter.com/vnKVIYJ4wG — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

4/ Aquí podemos ver de forma exacta el despegue de la tendencia. A las 21:45h comienza el programa con una línea de menciones planas, hasta el minuto en el que hace su defensa sobre el vídeo de @IgualdadGob, unos 40 minutos desde su inicio, y es donde la gráfica se dispara. pic.twitter.com/6ZKvXIWvR2 — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

5/ Alusiones a pablo Motos aparecieron días anteriores en las redes, pero pasó desapercibido a pesar de ser tweets virales.

Conclusión: Si pablo Motos no hubiese hecho ninguna declaración, hubiese seguido como si no pasase nada y no se habría expuesto de tal manera. pic.twitter.com/z4xbNJVJaZ — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

6/ Pero ya puestos en el tajo y después de leer que estaba borrando, pensé que ser referían a tweets, así que lo cargué en @Audiense_es para verificar si era así. La Grafica no refleja ningún borrado aparentemente. Pero lo que sí me llamó la atención de la cuenta fue… pic.twitter.com/ivyMGSbOpf — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

7/ … que en julio de 2018, fecha clave, porque fue cuando Twitter hizo una gran limpia de bots, aparece reflejado así en la gráfica. Esas eliminaciones de miles de followers, corresponden a ello. ¿Se inyectaron bots? Así parecía a priori. pic.twitter.com/b8r3hF0JjD — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

8/ Por lo que me toco descargarme todos los followers y generar la grafica del NYT donde se ve gráficamente la llegada de esos followers con su fecha de creación. ¨La gráfica no me suele mentir y me dice que no hay inyección de followers. ¿Pero que eliminó Twitter? pic.twitter.com/AJDXoDs4RO — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

9/ Twitter eliminó esas cuentas basura que son añadidas a cuentas de famosos en el momento de la creación que vio sospechosa de ser un bot. Tipo cuentas sin logo, sin publicaciones y con un número de seguidos muy similar. Estos son los que quedan, los restos que no supo quitar. pic.twitter.com/J9ExxJcdSy — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

10/ Y como he dicho, ya puestos, me pongo a ver el grafo de esos tweets bajados. Así es como quedan estos 3 días. Polarización, donde por un lado están cuentas del entorno de Podemos junto a sus activistas, y en otro lado, El Hormiguero junto a activista de extrema derecha. pic.twitter.com/qYISrgKQHs — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

11/ Pero el grafo que me llama la atención es el que corresponde a las cuentas que más tweets emitieron estos días.

Por un lado, tenemos a "757_mj", cuenta fandom de Rocío Jurado, y por otro "vivenzo1" y "ssuuss21". Reviso la del fandom y no encuentro nada raro pero las otras… pic.twitter.com/hSqYgkA0IS — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

12/ …Mismo formato de presentación, se retuitean constantemente una a otra, tres y cuatro tweets en el mismo segundo, formato similar. Vamos, diría que es la misma mano quien teje los tweets de las dos cuentas, y con una generación de tweets más rápido que la luz. pic.twitter.com/NajFBn2GS4 — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

13/ Y ahora una cosa que también me gustaría comentar. Pablo Motos dijo lo del millón de euros que costaba el anuncio y que ya sabemos que es mentira porque @Newtral lo desmintió explicándolo aquí.https://t.co/IuO4dtji5O — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

14/ Pero igual a Pablo Motos se le olvidó decir que las subvenciones, "chiringuitos" como dicen algunas personas, que ha recibido AtresMedia y Mediaset supera con creces ese millón de euros, siendo su principal fuente de ingresos según Digimedios.(https://t.co/EtnF6uJDoU) pic.twitter.com/6ON21dpOXX — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

15/ Pero por lo visto todo esto de Pablo Motos y El Hormiguero no se va a quedar en esta "anécdota", y mucho me huele que va a traer consecuencias.

Si te gustan mis hilos, te animo a seguirlo en el canal de Telegram https://t.co/UC8KIysEU6 — Javier Barriuso (Barri) (@BarriPdmx) November 28, 2022

Para Barriuso no hay dudas: "Si Pablo Motos no hubiese hecho ninguna declaración, hubiese seguido como si no pasase nada y no se habría expuesto de tal manera". Un ejemplo más del clásico efecto Streisand que ya conocen otros personajes, famosos y políticos.