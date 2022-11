Sánchez vapulea a Abascal con facilidad: "Vuela como una mariposa y pica como una abeja"

Santiago Abascal es uno de los parlamentarios que menos interviene en el Congreso de los Diputados. El motivo: cada vez que abre la boca, sube el pan. Esta vez ha hecho referencia a la exhumación de Franco, que ha definido como un muerto al que le han "impedido su descanso".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentado en su escaño, ya dejaba entrever una mueca ante las palabras del líder ultraderechista. Y la respuesta no se ha hecho esperar. "Señor Abascal, se le ve el plumero, no son personas muertas, son dictadores", ha apuntado el líder del Ejecutivo, que ha despertado el aplauso de la bancada socialista.

Tras la afirmación de Sánchez, el rostro impasible del dirigente de Vox revelaba que no sabía muy bien dónde esconderse. Pero la intervención del líder del PSOE no ha concluido ahí. "Usted maneja su dialéctica en torno a tres ejes: insultos machistas, insidias a sus adversarios y declaraciones para envenenar la convivencia", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha reconocido que habrá votantes de Vox que se sientan "reconfortados" con la estrategia de los de Abascal, pero ha agregado que habrá otros que les demanden "un mayor rendimiento laboral". "La semana pasada se presentaron unos Presupuestos Generales del Estado y ustedes no presentaron una sola enmienda. ¿Esa es la España que madruga?", ha ironizado.

La reacción de Sánchez se ha extendido como la pólvora en las redes sociales, donde los usuarios han sacado su arsenal de comentarios ingeniosos.

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 30, 2022

Para que luego digan que algo que dura dos minutos no puede ser glorioso.

pic.twitter.com/ok8GpxaZF7

— Like Peter for his house. (@mickeal_pete) November 30, 2022