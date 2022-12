Por Tremending

Cuando el odio político que te han inculcado no te deja ver el bosque. Mira que habrá ejemplos de estulticia anticatalanista, pero que consideres no dar dinero a una asociación contra el cáncer infantil porque es catalana puede ser el final boss del odio irracional.

Pues esto es justo lo que se ha encontrado el entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, en su última retransmisión de este lunes en su canal de Twitch. Su maravillosa respuesta ha fascinado a los tuiteros y también al mismísimo diputado de ERC Gabriel Rufián.

Pase lo que pase lo que está haciendo este hombre es historia. pic.twitter.com/54yzySiHEi — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 6, 2022

En un momento de su directo, Luis Padrique, como le han bautizado cariñosamente sus seguidores, anunció dónde donará lo recaudado por las suscripciones a su Twitch: la Fundación Enriqueta Villavecchia, constituida en Barcelona en 1989, que ayuda a niños, niñas y jóvenes enfermos de cáncer u otras enfermedades graves. Después se fijó en la respuesta de un seguidor: "Aquí uno dice, yo a Catalunya ni agua". Y le respondió sin miramientos: "Pues muy bien, si tú consideras que porque una persona nazca en un sitio y hable de una manera diferente o tenga la posibilidad de tener dos lenguas no le quieres dar tu dinero, fantástico. Lo respeto y además prefiero que no se lo des".

Después añadió: "Esto se trata de ayudar a las personas y si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor, preferimos que no des tu dinero. No sé el nombre pero no queremos tu dinero, gracias".

La reacción de Luis Enrique ha sido muy aplaudida en las redes:

Luis Enrique anunció que donaría todo el dinero recaudado en Twitch a una ONG de Barcelona que ayuda a niños con cáncer. Un espectador lamentó que el dinero fuera a Cataluña. Luis Enrique: "Prefiero entonces que no dones nada. Esto es para ayudar". pic.twitter.com/XzqGe6BRKL — PabloMM (@pablom_m) December 6, 2022

¿Qué opinas? Lo que diga Luis Enrique el 98% de las veces… — F de Falto (@f_falto) December 6, 2022

Es un genio. Un deportista con alma — Juan Carlos (@Tosgriju) December 6, 2022

Error de lectura. El dinero no va a ninguna Comunidad Autónoma. El dinero va a un centro hospitalario donde los últimos beneficiarios son niños y niñas enferm@s, y este dinero ayudara a dignificar su calidad de vida y las de sus familiares en los últimos momentos. — puka (@puka34392959) December 6, 2022

Me representa! — Manel Márquez (@manelmarquez) December 6, 2022

Muy muy grande, la verdad. — Atake Fiero (@aixo81) December 6, 2022

"Esto se trata de ayudar a las personas, y si alguien cree que una persona es mejor o peor por nacer en un sitio o en otro, no queremos su dinero". Palabras de Luis Enrique cuando un usuario le reprocha que done el dinero del streaming a una ONG de Barcelona. Luis Padrique. pic.twitter.com/asRi08TLiC — Eleméntal (@ElementalELM) December 6, 2022

Siempre en mi equipo @LUISENRIQUE21 — David J.S-C.J. (@DJSCJ1973) December 6, 2022

Grande Lucho — Luis Padrique (@misterscouting_) December 6, 2022

Qué grande!! — Fran Galeote (@fragalayl) December 6, 2022

Acabe como acabe España en el Mundial de Catar, lo cierto es que Luis Enrique ha hecho algo muy novedoso y muy apreciado por los más jóvenes con sus directos de Twitch, aunque le haya valido también para encontrarse polémicas como la del audio manipulado que emitió la Cope y por el que tuvieron que pedir perdón.