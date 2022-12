Por Tremending

La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña para que se vuelva a dejar propina en los bares y restaurantes. Yo dejo propina, se llama dicha campaña. Hemos de confesar que nos sorprende un poco esta campaña, porque, que sepamos, la propina en España no está en peligro. Es cierto que en nuestro país no es obligatoria, como ocurre en Estados Unidos o Canadá, donde los camareros y las camareras ganan casi más con ellas que con sus paupérrimos sueldos.

Aquí no ocurre eso. Los sueldos en el sector de la hostelería son bajos (en torno a los 1.000 euros), sí, pero no tanto como en otros lugares. Por eso sorprende esta campaña en la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anima a dejar propina para que los camareros puedan cumplir sus "pequeños sueños e ilusiones". Es decir, para que puedan complementar su escaso salario con unos ingresos extra. Bueno, en realidad no nos sorprende tanto: es puro liberalismo.

"Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el extra que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias", dice en concreto el spot de la Comunidad de Madrid. Pero mejor será que lo vean.

🔔 Ha llegado la hora de volver a hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes. ☺ #YoDejoPropina pic.twitter.com/mcHM2pvVFW — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) December 16, 2022

No nos queda muy claro el mensaje, aunque sospechamos que la Comunidad de Madrid es consciente de que los sueldos en la hostelería son bajos y, como no se atreve a pedir que se suban (¡Eso sería comunismo!), pide más propinas para complementar el salario de los profesionales del sector. Más propinas, pero los mismos sueldos bajos de siempre.

La misma idea tiene la legión tuitera. Muchos de los tuiteros están tan sorprendidos como nosotros. Otros están indignados y afirman que lo que hay que pedir es mejores sueldos, no mejores propinas.

También hay quien apunta que las propinas son dinero en negro que no se declara a Hacienda. Algunos flipan con que un Gobierno autonómico defienda las remuneraciones en negro, pero ya sabemos que con Ayuso todo es posible.

Les dejamos por aquí algunas de las reacciones que nos han parecido más interesantes.

Es flipante que la Comunidad de Madrid haga una campaña a favor de las propinas a los camareros. Los camareros merecen sueldos dignos y no clientes que, mediante propinas, subvencionen al empresario. https://t.co/Tjc8Yf77xh — Julen Bollain (@JulenBollain) December 16, 2022

Pensé que lo había visto todo, pero me faltaba por ver una campaña de la Comunidad de Madrid @HaciendaCMadrid defendiendo las remuneraciones en negro (propinas). — La nada nadea (@jzamorabonilla) December 16, 2022

¿Para qué mejorar sueldos y condiciones de trabajo si podemos pedir propinas? ¿Lo próximo será pedir propinas para médicos y profesores también? Y ésta es la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid. Para mear y no echar gota. https://t.co/6yl0Hvo2hx — Don Havelock (@jrmagus) December 16, 2022

No doy crédito. Subida del salario mínimo no, sí a las propinas. No es fake, es una campaña oficial de la Comunidad de Madrid. https://t.co/YJTG54fTcw — redhook (@redhook4) December 16, 2022

La Comunidad de Madrid llamando a la economía sumergida. Las propinas no se cotizan https://t.co/bUG4kjydEk — Presidente Antonio Ortega (@AntonioOrtega37) December 16, 2022

La cuenta oficial de Hacienda de la Comunidad de Madrid promoviendo la limosna, defendiendo las propinas a las personas que trabajan en la Hosteleria, en vez de conseguir con su presión que tengan un salario digno y no dependan de migajas para vivir y soñar.

Qué asco de gobierno. https://t.co/z5Q3kTuejZ — Javi (@javimartc) December 16, 2022

Estamos copiando las peores prácticas laborales de los países menos desarrollados, donde hay personas que en ciertos puestos trabajan sin contrato alguno, solo por las propinas.

El "Gobierno" de la Comunidad de Madrid va a superar las peores prácticas del mundo. pic.twitter.com/7MvNsKgSR8 — lopezbarrancojavier (@lopezbarrancoj4) August 10, 2020

Ya se lo hemos dicho antes, pero no nos cansamos de repetirlo: Ayuso nunca dejará de sorprendernos. Con ella nunca se sabe lo que puede pasar.