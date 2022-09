Ayuso vuelve a hacer gala de su negacionismo de la crisis climática: "Copiando a la extrema derecha"

¿Quién necesita mediciones, datos empíricos y método científico teniendo a Isabel Díaz Ayuso o a Esperanza Aguirre como climatólogas de guardia?

En un nuevo ejemplo de la banalización del conocimiento, parte de la derecha española sigue negando el consenso científico y sumándose al coro cada vez más reducido de negacionistas, ya sea en la televisión o… en la Asamblea de Madrid.

Este martes, la presidenta madrileña (y presidenta de Tabarnia en Madrid), se permitió el lujo de volver a hacer gala de su negacionismo de la crisis climática en la Asamblea madrileña. Cuando la oposición le reprochó su falta de medidas en este sentido, Ayuso afirmó que que "el cambio climático ha sucedido y sucede siempre". "Esto es eterno", aseguró.

Pero lo mejor estaba por venir, porque luego dijo que "los romanos ya traían acueductos a esta península por algo". El primo de Rajoy estaría orgulloso…

Después de esto, solo nos queda esperar a ver cómo Ayuso niega que la Tierra sea redonda o que denuncie que eso de la teoría de la relatividad es un invento de la izquierda. Tiempo al tiempo.

Cree Ayuso realmente lo que dice sobre el cambio climático? No, pero quiere pescar no solo en el río de los negacionistas también en el de quienes no quieren preocuparse. Representa la antipolitica y el antiintelectualismo, es ese fascismo facilón y campechano que arrasa con todo

— Silvia Cosio (@SilviaCosi) September 14, 2022