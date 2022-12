"La RAE se moderniza mal": lluvia de críticas por la definición de "mamitis" que se ha incorporado en el diccionario

Una persona coge la mano de un bebé, en una imagen de archivo.- Pixabay

La Real Academia Española (RAE) ha incorporado al diccionario 3.152 novedades este año, entre incorporaciones de nuevas palabras, enmiendas y anulaciones. En su actualización número 23.6, que se puede consultar en la edición digital, la institución ha decidido incluir el término "mamitis". Lo ha definido como "excesivo apego a la madre", una descripción del término que ha levantado una polvoreda notable en el feminismo.

Santiago Muñoz Machado, el director de la RAE, ha asegurado que esta incorporación no se debe a ninguna cuestión de género. "Hemos incorporado mamitis y no papitis, pero no es que consideremos que una cosa existe y otra no: mamitis está documentada y papitis no", ha afirmado.

Numerosas madres, así como expertas en crianza y apego, han salido a responder a los académicos de la RAE (en masculino, pues los hombres son mayoría aplastante en la institución).

"Mamitis: expresión viejuna, rancia y pasada de moda que denota incomprensión y prejuicios respecto a las necesidades básicas de apego y protección en los bebés". Ah.. ¿que la RAE no lo ha descrito así..? ¿En serio..? 😮 — Elisa Rapado Jambrina 🌾 (@ElisaZamora) December 23, 2022

El lenguaje inclusivo no, pero #mamitis ya está en el diccionario RAE… — Aclarando (@aclaresemaestro) December 23, 2022

Según la RAE, "Mamitis" es un excesivo apego a la madre.

Aquí hay varias cosas que me irritan y molestan.

– Una tiene que ver con el Apego y la Salud Mental. Si respetáramos más el apego natural con las figuras de cuidado principal (generalmente la madre)–> — Mamá_Psicóloga (@Mama_Psicologa) December 22, 2022

a lo mejor nos iba mejor como sociedad, y sobre todo en temas de Salud Mental.

– Otra vez se vuelve a poner el foco en las madres en negativo. Yo me pregunto ¿Qué pasa con los padres? ¿Por qué no hay el equivalente en masculino, "papitis"?

Otra vez se juzga el papel de la madre-> — Mamá_Psicóloga (@Mama_Psicologa) December 22, 2022

en la crianza.

¿Cuántos tendrán las mínimas nociones sobre apego y crianza para saber etiquetar el apego como excesivo?

O será que para ellos pasar noches en vela ya es algo excesivo.

Estoy muy cabreada. Un paso más para desprestigiar la importancia de los cuidados.@RAEinforma — Mamá_Psicóloga (@Mama_Psicologa) December 22, 2022

Si algo es cierto es que, diga lo que diga la RAE, los bebés necesitan el contacto de sus progenitores -especialmente de su madre- para su correcto desarrollo como persona. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia.