El troleo de Greta Thunberg al famoso provocador Andrew Tate que lleva más de 2,3 millones de 'me gusta': "El tuit del año, amigos"

El trol troleado. La activista medioambiental Greta Thunberg ha decidido acabar el año por todo lo alto bajándose por un momento al barro para responder a un provocador profesional de la ultraderecha en su propio lenguaje. Y el resultado ha sido… genial.

La víctima de su vacile ha sido Andrew Tate, un exluchador de kickboxing que en realidad es famoso por aparecer en el Gran Hermano británico, y que ahora vive de la polémica. Tate es conocido por sus declaraciones misóginas y xenófobas que han hecho que Facebook y Twitter le suspendieran sus cuentas, hasta que Elon Musk le devolvió la de la red de microblogging. Hace poco aseguró que había estado en España y calificó al país de "agujero socialista".

En esta ocasión, Tate se dirigió a Thumberg con un infantil tuit en el que le decía que tiene 33 coches, con Bugattis y Ferraris entre ellos. Acababa su tuit pidiéndole su dirección de correo electrónico para enviarle "una lista completa" de su colección de coches y "sus respectivas enormes emisiones".

La respuesta de la joven activista le dejó por los suelos: "Sí, por favor ilumíname. Envíame un correo a energiadelpenepequeño@consigueunavida.com".

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022