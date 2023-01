De la universidad a las redes: explota la indignación contra el nombramiento de Ayuso como alumna ilustre

Isabel Díaz Ayuso ha sido nombrada alumna ilustre por la Universidad Complutense de Madrid. Ha recibido este título en la mañana de este martes, 24 de enero, un día bien distinto para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información.

Al llegar a las puertas del centro se han encontrado con un fuerte control policial, con protocolos de identificación y, en algunos casos, con la imposibilidad de acceder a clase.

Alrededor de la universidad, estudiantes se han concentrado para protestar contra este nombramiento y han denunciado que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, haya entregado "a dedo" este título para "hacerle la pelota" a la líder regional. Han argumentado que esta decisión es "indecente" no solo porque sea una política en activo –algo que deteriora la independencia de la institución–, también por su gestión de los servicios públicos, especialmente de la sanidad pública y la educación.

Pese al rígido control, las autoridades no han logrado evitar que las protestas lleguen al salón de actos en el que estaba Ayuso, esperando a la entrega de su título. Elisa Lozano, alumna galardonada por su expediente, ha sido tajante durante su discurso. "Quiero aplaudir a mis profesores de verdad, hoy es un día de luto, porque nos han tirado por tierra (…) Ayuso, pepera, los ilustres están fuera", ha concluido su intervención.

Las críticas a Ayuso y al rector de la universidad se han producido dentro, fuera y, por su puesto, en las redes. Cientos de usuarios han reaccionado a lo que han calificado como una "injusticia". Unos han dejado mensajes contundentes. Otros han recurrido al humor para definir los "logros" de Ayuso para recibir esta distinción.

Muchos estudiantes se han visto obligados a faltar a clase por no tener el carné en físico. Pero ahora mismo, en el acto, miembros de nuevas generaciones del PP están dentro del acto sin ser estudiantes de la facultad. Esto es una vergüenza. https://t.co/GldtBdDbZ5

las risas que me voy echar cuando el de seguridad no me deje entrar a la facultad por tener nombre catalán🤙🏻

