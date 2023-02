La respuesta de Pablo Iglesias a las críticas del chef Pepe Rodríguez: "Cuñados fachas que defienden tener becarios en los restaurantes sin cobrar"

¿Invitar al ultraderechista Juan García-Gallardo a ser agasajado con perdiz y puré en Masterchef Celebrity? Por supuesto, a tope. ¿Llevar a Isabel Díaz Ayuso en plena huelga de sanitarios a visitar el programa? Encantados y entre aplausos. ¿Invitar a Pablo Iglesias a una mesa con políticos? Ni en imaginaciones, a ese "fuera de la mesa" a hacer bocadillos.

Esta es la única conclusión que se puede sacar tras la entrevista al chef y jurado del programa MasterChef Pepe Rodríguez, en un programa en Televisión Española, en el que ha despotricado en varias ocasiones contra el exvicepresiente del Gobierno.

Sucedió este viernes en el programa Plano General, cuando el presentador Jenaro Castro lanzó una pregunta a Rodríguez sobre un hipotético programa de Masterchef que se hiciera solo con políticos: "¿A quién llevarías y a quién dejarías preparando bocadillos fuera?".

"Yo creo que llevaría a todos a ver si serían capaces de poner un poquito de luz. Yo creo que todos caben en la mesa", aseguró primero. Sin embargo, luego siguió hablando y ya dejó a alguien fuera: "Pero, joer, con Pablo Iglesias ¿eh? Ha venido para tocar las narices. A ese hay que dejarle hacer bocatas, fuera, sí".

Más tarde, el presentador del espacio, de la televisión pública, lanzó una extraña pregunta: "¿Qué le echarías a la paella familiar de Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz". "Joer, vaya arroz… ¿Eso es un arroz tres delicias?", acertó a responder el invitado. "No está mal traído", replicó el presentador.

Tras ver el vídeo, el propio Iglesias ha entrado al trapo y las redes se han llenado de comentarios:

Acabo de ver un vídeo de Pepe Rodríguez de Masterchef utilizando todo tipo de demagogias para insultar a Pablo Iglesias y a Podemos y mintiendo diciendo que no han conseguido ningún cambio. De todas las leyes y avances de esta legislatura no se ha enterado. Le gusta más V🤮x pic.twitter.com/u0xeH2Pgyl

He comido un par de veces en El Bohío. Me encanta. A mi un tipo que piensa así admitiendo a nazis y rechazando a alguien que vino a cambiar las cosas me provoca repulsa. No vuelvo por allí.

— Selui🔻 (@seluirodriguez) February 19, 2023