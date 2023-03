Cachondeo con la detención de un piloto de helicóptero de la DGT, positivo en cocaína y anfetaminas: "Se pasó de la raya"

Si va usted a coger el coche, no se olvide de estar muy atento a la carretera, mirar de vez en cuando por el retrovisor y, quizá, echar una miradita alguna vez al cielo. Más que nada por si se le cae encima un helicóptero de la DGT con el piloto un poco perjudicado.

En las últimas horas se ha publicado que ha sido detenido el piloto de la Dirección General de Tráfico accidentado en Robledo de Chavela. Está acusado de un delito contra la seguridad aérea tras el accidente del pasado domingo con el helicóptero Pegasus. El motivo es que ha dado positivo en cocaína y anfetaminas. El cazador cazado.

Hay frases que parecen metafóricas pero a veces se hacen realidad.

Una noticia así, que parece una broma, ha fascinado a los tuiteros.

-Yo he visto cosas que vosotros no os creeríais…

-Porque no te has pasado por la DGT. pic.twitter.com/JLdTdKsPHo

— Marnofle (@Marnofle) March 7, 2023