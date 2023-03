Las tuiteras aplauden el especial de Julia Otero por el 8M que ha recordado a las mujeres que alzaron la voz: "Programón"

Muchas veces las críticas de según quién son el mejor halago que se le puede a hacer a alguien o a algo. El simple anuncio del especial por el Día de la Mujer del programa Días de Tele de Julia Otero, con Rocío Carrasco entre las invitadas, sirvió para desatar las críticas desaforadas de cientos de usuarios (y bots) de la ultraderecha. Afortunadamente, el odio de la fachasfera fue respondido con una ola de respaldo masivo al espacio.

Ese apoyo previo se ha convertido en aplausos y reconocimiento una vez emitido. El espacio contó con el testimonio de Rocío Carrasco, pero también con los de Jadet, Aitana Bonmatí, Leticia Dolera, Sara García y la hija de Ana Orantes, Raquel Orantes.

El programa ha recordado y dado voz a algunas de las mujeres que alzaron la voz contra el machismo o cuyo ejemplo ha supuesto un revulsivo en los derechos de todas, con reflexiones también de la propia Otero.

🗣 Rocío Carrasco: "contarlo me ha servido de terapia".

🗣 Jedet: "Cuando fui a denunciar, le dije a mi representante: no quiero que se entere nadie. No quiero que mi familia sufra".

En el programa, Carrasco también ha confirmado que recibió una llamada de Pedro Sánchez.

Además se recordaron unas declaraciones feministas de Massiel contra los dogmas de la época que fueron censuradas en su día en la propia TVE.

🗣 @pablo_g_batista: "Hoy nuestro punto de partida es un hito televisivo que tuvo un cero por ciento de audiencia. Cero espectadores. No porque no fuera interesante, sino porque no nos dejaron verlo".

