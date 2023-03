Un doctor en Ingeniería Química deja en evidencia las palabras de Ayuso sobre el CO2 de Madrid: "Es un engaño contable, no un éxito"

Isabel Infantes / Europa Press

Por Tremending

No es algo nuevo que un político retuerza los datos para usarlos a su favor, pero el problema de hacerlo es que puede llegar alguien que realmente domine sobre el tema y lo deje en evidencia. Algo así le ha ocurrido a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se jactó de que su región es la que menos CO2 emite per cápita, aunque el dato está un poco retorcido a su favor. Curioso cuando no hace mucho negaba la crisis climática.

Madrid no tiene centrales térmicas de gas o carbón, es la Comunidad que menos electricidad genera de España y solo cubre el 5% de su demanda. Tampoco tiene industria química, refinerías, puertos…

Ser la región que menos CO₂ emite per cápita es un engaño contable, no un éxito. https://t.co/0spqGQUn91 — Eloy Sanz (@elmanyana) March 8, 2023

"Madrid es también sinónimo del cuidado del medioambiente y siempre de la mano de la prosperidad y en colaboración con los ciudadanos y con el tejido empresarial", señaló. También sacó pecho sobre sus políticas ambientales. "Desde 1990, hemos reducido un 20% las emisiones de CO2 y somos la región española que menos emite per cápita", aseguró.

Si bien pueden ser datos ciertos, tienen muchos matices, como bien ha señalado el doctor en Ingeniería Química Eloy Sanz. "Madrid no tiene centrales térmicas de gas o carbón, es la Comunidad que menos electricidad genera de España y solo cubre el 5% de su demanda. Tampoco tiene industria química, refinerías, puertos… Ser la región que menos CO2 emite per cápita es un engaño contable, no un éxito", ha indicado.

Como bien explica, al obtener su energía principalmente de otras regiones, la contaminación que generan estas plantas no computan en Madrid. Tampoco la producción de otros muchos productos y servicios que se importan.

Lo de Ayuso es de un cinismo espectacular. Vivimos en Madrid de energía limpia ajena y aún le parece un logro! https://t.co/SIstDjBR8T — Rosa M. Tristán (@RosaTristan) March 8, 2023

La constante necesidad de @IdiazAyuso de ponerse medallistas por cosas aue no hace es taaaaaaaaaan cutre que es 🤮 https://t.co/bDwWob7CAO — Alberto Arcos (@AlbertoArcosWeb) March 8, 2023

Los tóxicos humos o "boina negra" eso ya tal para ella… la "Libertad" de los atascos y contaminar. Por cierto, se podría hablar también de muchos ríos en Madrid con contaminación de sus aguas 🤦‍♂️😷🤢 https://t.co/PnxvTJmDL5 — Oscar MClick 🔻 (@clickconection) March 8, 2023

Te tienes que reír 🤦🏼‍♂️ https://t.co/e0SPEpJK5R — Antonio Hernández 🍊 (@toniky46) March 9, 2023

El doctor ha puesto en perspectiva los datos y se ha llevado el aplauso tuitero, quienes han agradecido la aclaración y la realidad detrás de las palabras de Ayuso.