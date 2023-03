El emotivo mensaje de un abuelo a su nieta por su cumpleaños: "Siento nostalgia de los recuerdos que guardo de tu niñez"

Por Tremending

Los abuelos son uno de nuestros tesoros más preciados y estimados. Han estado presentes en la infancia, la temida adolescencia y la etapa adulta de buena parte de la sociedad. Su papel es muchas veces fundamental y casi siempre despiertan una mezcla de ternura y simpatía allí donde ponen el pie. La última en compartir su experiencia ha sido Clara, una joven de 21 años recién cumplidos que ha conseguido emocionar a medio Twitter.

El yayo Toni se corona en esta ocasión como el absoluto protagonista de una historia que ya se ha hecho viral. ¿El motivo? Un entrañable mensaje para felicitar a su nieta de cumpleaños. Sincero, sensible y conciso. Un texto que recuerda los mejores momentos vividos por ambos durante las últimas dos décadas y postra una cariñosa reflexión: "Lo recordaré hasta que no me falle la memoria".

la felicitación de cumpleaños de mi abuelo 😭😭😭 soy lágrimas pic.twitter.com/XiTcVmAWDd — clara ✿◡‿⁠◡⁠ (@punpuunnn) March 28, 2023

"Ese 28 de marzo del 2002 llovía tanto para crear la primavera más bonita que jamás ha existido y regalártela a ti", relata el abuelo, que no puede esconder su ilusión al hablar de la pequeña. "Desde entonces ese amor ha ido creciendo hasta hoy. Siento nostalgia de los recuerdos que guardo de tu niñez", asegura el yayo Toni.

Entre otras escenas, el abuelo menciona los fines de semana en el campo y las tardes juntos después del colegio. El final de la felicitación ha provocado las lágrimas de la cumpleañera: "Cuando ya no esté, subiré al cielo y le pediré al que mande allí poder estar siempre cerca de ti, cuidarte y protegerte mientras vivas".

Los usuarios se han volcado con la joven, llenando los comentarios de mensajes de afecto y añoranza. Algunos incluso se han animado a compartir sus propias anécdotas: "Me hizo llorar".

tu abuelo me hizo llorar — ﹥ˏˋ♡̩͙♡̩̩̥͙♡̩̥̩ ⋆ ♡̩̥̩♡̩̩̥͙♡̩͙ˊˎ﹤ (@carlotabruh) March 28, 2023

Es preciosooo. Mi cumple fue el 22 y mi abuela me llamó la primera para recordarme cosas y felicitarme… Acabé siendo un mar de lágrimas antes de ir a clase. Tenemos que cuidar de nuestros abuelos, porque son nuestros mayores tesoros — hazⵣ (@sabahsaturn) March 29, 2023

" yo creo que llovia tanto para crear la primavera mas bonita que jamas ha existido para regalartela a ti" estoy rotisima, con lagrimas en los ojos intentando no derrumbarme fr — carmen 🙂 (@pastaconpestoo) March 28, 2023

Mi abuela que era la única de los dos que sabía escribir, me dio esta notita en mis 18, que fueron los últimos que ambos me vieron cumplir. Este tweet me ha removido muchas cosas 🫠 https://t.co/uBD0z8o77k pic.twitter.com/h55nQur31P — Pablø (@paablxtoledano) March 29, 2023



Un relato que no deja lugar a dudas: tenemos que cuidar bien de los abuelos. Gracias, Clara, por haber compartido con nosotros este regalo del tuyo. Ojalá que pueda pasar contigo muchos cumpleaños más.