Retiran una harina contaminada por un hongo y todo el mundo piensa en la serie de moda: "Así empezó 'The Last of Us'"

Por Tremending

Las distopías apocalípticas son cada vez más realistas, justificadas sobre hechos que podrían pasar, técnicamente, aunque sean muy improbables. Con todo, cuando se da una coincidencia entre la ficción y la realidad los tuiteros aprovechan la ocasión.

En este caso, la noticia de la retirada del mercado de una harina contaminada por un hongo ha despertado a la legión de fans de la serie del momento, The Last of Us.

No quiero preocuparlos pero así inicio The Last Of Us 🧟‍♂️ https://t.co/KZjX8imH5o — Comunidad Zombie Ecuador (@HordaZombies) April 3, 2023

Y es que en la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, aunque no lo saben con seguridad, su apocalipsis comienza cuando millones de personas se infectan con un hongo que se ha introducido en las harinas.

No hay que entrar en pánico, este hongo no es el famoso Cordyceps que vuelve a las personas locas por morder a alguien y obliga a un señor traumatizado y una adolescente a viajar por Estados Unidos.

Por si acaso, y aunque no hay mayor peligro que unas alucinaciones, algunos tuiteros se preparan para un posible apocalipsis. Mientras que los celíacos se congratulan por una vez de su intolerancia al gluten.

Los que no vieron The Last of Us: 🙂

Los que si vieron: ☠️💀☠️💀☠️💀☠️ https://t.co/MBaIPB1ctl — Maurito⏃ (@MauritoFrutos) April 4, 2023

me parece que ya he visto esto en alguna parte pic.twitter.com/kmmSeJZq36 — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) April 3, 2023

Estamos creando un grupito, los luciernagas. Interesad@s MD — siito (@Andres_Casxtro) April 3, 2023

Yo después de comer tortitas caseras con harina del sábado pic.twitter.com/vDi3eIj6Io — Gorlak 29 (@29Gorlak) April 3, 2023

Convertirte en zombi tras una ración de chopitos. — Boresin Candemores (@boresin82) April 3, 2023

Joel ves calentando que vas a salir muy pronto https://t.co/ITbn9xBMkZ pic.twitter.com/gYN9YdkNak — Alba 🦈 BCC 😈 fut fem 👑 (@albawrestling) April 4, 2023

Para todos aquellos fans de las ficciones distópicas, la supervivencia y los zombis/infectados/derivados ha llegado el momento, o no, de poner en práctica las horas y horas que han dedicado a impregnarse de los conocimientos transmitidos por las series, películas, libros y videojuegos.