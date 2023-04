Esta es la foto que publicó Fernando Sánchez Dragó antes de morir

Ricardo Rubio / Europa Press

Por Tremending

La inmediatez de las redes sociales puede dejar estampas memorables o que la simple foto de un gato adquiera más valor de lo que se podía imaginar en un primer momento.

Fernando Sánchez Dragó ha muerto a causa de un infarto a los 86 años. Tan solo dos horas antes de que se conociera la noticia se había mostrado activo en sus redes sociales.

En concreto, había subido una foto con su gato a Twitter. "El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo", publicaba.

El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo. pic.twitter.com/n0ZsbENS55 — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) April 10, 2023

Lo que sería en cualquier otro día un post normal en la red social, se ha convertido en la última imagen de Sánchez Dragó con vida y su última "declaración" pública.

Al menos, esta última estampa no es una de las polémicas a las que nos tenía acostumbrados el controvertido escritor, quien ha protagonizado más de una vez noticias en este espacio.

Sus últimos meses fueron muy movidos, y muy vinculados a Vox. El escritor presumía de haber promovido a Ramón Tamames para la fallida moción de censura de la ultraderecha. Un experimento que salió tan mal como se preveía.

Su relación con la ultraderecha, especialmente con la que gobierna en Castilla y León, le sirvió para promocionar, por ejemplo, un acto con un antivacunas. También le valió para que le otorgaran el Premio de las Letras 2022 por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, en manos de Vox.

A pesar de que las letras eran lo suyo, la RAE tuvo que corregirle en público por defender que la ultraderechista italiana Giorgia Meloni quisiera ser llamada "presidente" y no "presidenta". "La gramática es importante", defendía. "En referencia a una mujer, la opción más adecuada hoy es 'presidenta', fem. documentado en español desde el siglo XV y presente en el diccionario académico desde 1803", le respondía la Academia.

Un denominador común en su trayectoria reciente era su cruzada contra el feminismo, y, prácticamente, contra las mujeres en general. En su lucha, supuestamente se topó con una mujer que le guiñó el ojo. "Hoy me ha guiñado el ojo una chica. ¿Qué hago? ¿La denuncio o le guiño también el mío?", tuiteaba. Los tuiteros no creyeron ni una palabra de esta historia y se la tomaron a cachondeo.

También atacó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la polémica del tiktoker que había confesado que mentía a las mujeres para no usar preservativo. "Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas", dijo Dragó en unas palabras muy criticadas.

Tras 86 años, al menos 30.000 libros leídos y varios tuits y comportamientos polémicos, Sánchez Dragó se ha despedido, de forma involuntaria, con una foto de su gato. Solo él mismo podía saber cuáles serían sus últimas palabras de haberlo planeado, dado que "en la cabeza está el secreto de casi todo".