La imagen de Ramón Tamames y Sánchez Dragó que ha revolucionado a los tuiteros: "Tírame del dedo, Fernando"

Por Tremending

La edad es solo un número y en caso de Ramón Tamames y Fernando Sánchez Dragó es 175. Pero no cogeremos la salida fácil de hacer chistes sobre su edad. Porque al fin y al cabo, está bien que las personas mayores tengan un propósito.

En el caso de nuestros dos protagonistas, su propósito es convertir a Tamames en presidente del Gobierno. Aunque para ello tendría que prosperar la moción de censura de Vox, una misión con ínfimas posibilidades de éxito.

Sin embargo, las cámaras han captado a ambos en una escena juguetona, como dos coleguitas que discuten sobre cuál de los dos es más grande. A alguno le recuerda a la típica broma de "tírame del dedo".

La foto. El texto es accesorio pic.twitter.com/OCgsACxnFL — Laura Cornejo (@lauracorama) February 26, 2023

Lo cierto es que la imagen evoca a la típica película donde dos amigos de avanzada edad se proponen una última aventura juntos. Con el fin de cerrar cuentas pendientes y revivir viejos tiempos.

Aunque en lugar de irse de viaje o hacerse un piercing juntos han optado por todo el tema de la moción de censura e intentar que Tamames llegue al Gobierno.

La cuestión es que en esta historia lo importante es el camino y la unión de lazos entre ambos, más allá del resultado. No será un paseo, en el trayecto aparecerán viejas asperezas que limar, pero nada es más importante que el valor de la amistad.

La imagen ha dado mucho que hablar y ha despertado la creatividad de los tuiteros, que han visto una oportunidad de oro para sacar a relucir sus habilidades para el montaje fotográfico.

-Tírame del dedo, Ramón

-Tírame del dedo, Fernando pic.twitter.com/EtKJmsb9kQ — ZASCA (@ZASC4) February 26, 2023

Same Energy… 😅😅 pic.twitter.com/NHUgz2JuMd — No sé n'ha parlat PROU de… (@pacoguevo36) February 26, 2023

–Toma Ramón, me lo ha dado Santi para que te dé suerte mañana pic.twitter.com/vTyBQozdrG — Braulio (@Brantifasco) February 26, 2023

—A ver cómo explicamos esto, van a pensar que somos tontos

—Algo sospechan ya, Tamames pic.twitter.com/RuWehTSwos — Larry Walters  (@LarryWalters_) February 26, 2023

Same energy pic.twitter.com/5wLD0yXd9q — Con Ánimo De Ofender (@ofender_con) February 26, 2023

No sabemos quién habrá tirado del dedo a quién al final, aunque todo indica por sus expresiones que Tamames ya engañó con este truco a Sánchez Dragó en el pasado y el segundo le señala que esta vez no, no va a caer en la trampa.