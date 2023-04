Aplausos por el vídeo de la CNN sobre la economía española con entrevista a Calviño: "Que alguien ponga subtítulos para que lo entienda Feijóo"

Ya se sabe que todo es según el color del cristal con que se mira. Si uno ve Antena 3 o Telecinco, este país va a romperse mañana en tres. Además hay que hacer acopio de alimentos porque estamos prácticamente en quiebra. Pero si uno mira a la CNN, escuchará alabar que la economía de España superará a la eurozona en crecimiento.

"The #Spanish economy is showing remarkable resilience."

First Dep. PM and Min. for Econ. and Digitization @NadiaCalvino says despite a tightening of financial conditions worldwide, the outlook remains positive for Spain.

She explains why!

Part 1 of 2 | @firstmove pic.twitter.com/05TxePX6lX

— Julia Chatterley (@jchatterleyCNN) April 11, 2023