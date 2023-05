El presidente Petro le recuerda un detalle a Abascal tras llamarle "terrorista": "Es un insulto a Colombia"

Por Tremending

Ya sabemos que Vox es muy dado a desligitimar a cualquier cargo público que no sea de su cuerda, es decir de ultraderecha. Lo lleva haciendo, por ejemplo, con el Gobierno de Pedro Sánchez desde que éste ganó la moción de censura contra Rajoy y pese a haber revalidado el poder en las posteriores elecciones generales.

Esta semana Vox ha hecho lo propio con otro presidente elegido democráticamente como es el colombiano Gustavo Petro, que se encuentra en España de visita oficial. Primero, todos sus diputados abandonaron el Congreso cuando Petro se disponía a ofrecer su discurso. Una muestra más del poco respeto que le tienen a las instituciones de su propio país.

Y después, su líder Santiago Abascal cruzó una línea más al calificar al presidente de Colombia como "terrorista" y compararle con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido", llegó a decir a los periodistas

Un insulto que el presidente colombiano no ha podido dejar pasar. "Esto no es un insulto a mi, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación", le ha respondido en Twitter.

Esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación. https://t.co/B5AklpiYhU — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

Pero lejos de dejarlo estar, Abascal ha vuelto a replicar a Petro en Twitter: "No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España. Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor".

No, usted no es Colombia. Ni Sánchez es España. Ustedes son autócratas que llegaron con engaños y que se irán con deshonor. https://t.co/cdRqhvN6n3 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 5, 2023

La falta de respeto que ha tenido con Vox con Petro no la comparte ni siquiera el PP. En palabras de Esteban González Pons, "desairar" a Petro es "desairar a todos los colombianos" que lo han elegido como presidente.