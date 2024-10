Pérez-Reverte, García Albiol y ahora Rajoy: el 'cuñadismo' con el nuevo tapón de las botellas que revela la ceguera ante la crisis climática

Combo de imágenes de Rajoy quejándose por los nuevos tapones y un indonesio recogiendo plásticos en el río Citarum.- FORO LA TOJA / ALGI FEBRI SUGITA (EP)

Hay cuñadismos que en su contexto uno se explica: esa conversación de barra de bar, resolviendo con una ocurrencia problemas complejos con mil aristas. El atrevimiento de la ignorancia no conoce límites, sobre todo con unas gotitas en el café. Pero cuando esto lo hace todo un expresidente de Gobierno de una nación europea y en un foro público… Houston, tenemos un problema.

Este jueves, Mariano Rajoy participó junto a Felipe González en el Foro La Toja. Allí, entre unos asuntos y otros, no dudó en hacerse portavoz de uno de los detectores de cuñados más infalibles en este 2024: el temible taponcito adherido a la botella (diseñado para reducir la cantidad de residuos y facilitar su reciclaje).

M. Rajoy siendo M. Rajoy pic.twitter.com/jDPnwkZsxY — Víctor Suárez (@VitorSuarez) October 3, 2024

"Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía… No había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo (sic) y dije, oye pero estas botellas son… Y ahora son todas así", lamentaba Rajoy. Y continuó: "Bueno esta es una regulación de la Unión Europea. Hombre, yo creo que, coño, dificulta mucho las cosas a los que quieren generar un poco de riqueza, bienestar, empleo".

Hace poco fue don Arturo Pérez-Reverte el que se quejó por tamaña complicación en su vida. Después lo hizo Xavier García Albiol (entre los migrantes y los tapones, este señor vive acongojado). A todos ellos hacer así con el taponcito para un lado les parece demasiado esfuerzo para reducir los residuos plásticos en nuestro planeta, y además no tienen pudor en decirlo públicamente.

Muchos medios lo han contado como una "graciosa anécdota" o un "divertido momento", pero es un doloroso ejemplo del absoluto desprecio político y social al problema de la crisis climática.

Esto de Rajoy es desolador. Representa la ceguera política sobre la crisis climática/existencial que tenemos encima. Esos tapones son unos de los plásticos que más contaminan los océanos. Se busca una mejor recogida y reciclaje. Nos crispa un ínfimo cambio de hábito cuando… pic.twitter.com/bU4QTQAXCT — Andrés Actis (@ActisAndres) October 4, 2024

Vertemos ocho millones de toneladas de plásticos al mar cada año. Y aquí estos señoros se bloquean porque el tapón no se separa de la botella, y así no se incrementa el residuo.

Que usen cantimplora, como hacen todos mis estudiantes. https://t.co/lKeH64m1tw — José Antonio Donaire Benito (@donaire_benito) October 4, 2024

Hombre, Mariano, en esta vida hay cosas más difíciles que beber de esas botellitas con el tapón unido Por ejemplo, descubrir quién es ese tal M. Rajoy de los 'papeles de Bárcenas'pic.twitter.com/nlfXN4T8Bq — Berni (@BernarGM) October 3, 2024

Dejo esto por aquí y me voy. pic.twitter.com/AJuOVSlVmp — Roberto Martín (@robbhaifisch) October 4, 2024

Felipe González no quiere enterarse de los chanchullos de Juan Carlos I, como siempre. Pide hablar de lo importante… Los tapones de plástico, según M. Rajoy. Dos ex presidentes que algo taponaron. 🔴VER MI INFORME👉 https://t.co/dUyn4hkvN5 pic.twitter.com/TTciVCND90 — Jesús Cintora (@JesusCintora) October 4, 2024

¿ Rajoy un primo ignorante? pic.twitter.com/NVIh319eYy — Elia González Guitián (@EliaGGuitian1) October 4, 2024

Nos lo podemos tomar a broma, y reírnos de ver a @marianorajoy hacer el ridículo con el tapón de la botella. PERO lo más grave es que este señor fue presidente del gobierno de España, y que por suerte para todos le echamos por su corrupción. https://t.co/lIJYS6SVbF — Juan Alcover Robles (@JuanaleAlcover) October 4, 2024

Me resulta fascinante que la némesis actual de tantos señoros sea un tapón de plástico unido a una botella. Un.

Tapón.

De.

Plástico. UN TAPÓN 😂 pic.twitter.com/0anP7lbMmO — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) October 4, 2024

Ha bastado unir el tapón a las botellas de plástico para desquiciar a los que hablan de la "generación de cristal" y dicen que los jóvenes estamos constantemente ofendidos. Da que pensar. https://t.co/xbL1Jtfh4Q — Mario (@PiedrafitaMario) October 3, 2024

Si no estamos ni dispuestos a ese nivel de esfuerzo para hacer un poquito contra la contaminación del planeta en el que vivimos, apaga y vámonos. Estamos perdidos, solo es cuestión de tiempo. El espíritu neoliberal de estar orgulloso de hacer cero esfuerzos por el bien común sigue avanzando.