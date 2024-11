Memes y tuits para resumir las elecciones de EEUU: "Antes reeligen a un condenado que a una mujer"

Se viene Donald Trump presidente de EEUU otra vez. A la espera del resultado final en varios estados clave, el candidato republicano suma 267 compromisarios frente a los 214 de Harris. Son necesarios 270 para ganar.

La cosa está ya muy inclinada.

Bueno, no nos precipitemos, que no sabemos si Feijóo quiere o no ser presidente de Estados Unidos.

A veces uno elige sus propias desgracias….

Los medios de comunicación han estado muy atentos especialmente en esta jornada electoral con sus especiales, algunos más especiales que otros.

Como siempre, nosotros confiamos en la mirada de los tuiteros y estos han hecho su resumen entre el análisis y el cachondeo, a base de memes y tuits.

No es presidente de los EEUU porque no quiere. #Election2024 #Trump pic.twitter.com/vdikeDXeuy

It's unbelievable that this wasn't the end for him. pic.twitter.com/pC8CysKbiy

— Alex Cole (@acnewsitics) November 5, 2024