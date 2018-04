Absuelto el profesor del Colegio Base de 14 delitos de abusos a menores

MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al profesor de inglés M.W.R. del Colegio Base de Madrid, que se enfrentaba a 66 años de prisión por presuntamente abusar sexualmente de 14 niños de cinco años, al afirmar que "no ha quedado acreditado" que hiciera tocamientos o manoseos a los niños.



En la sentencia, la Sección Tercera de la Audiencia absuelve al profesor de todos los cargos y deja sin efecto cuantas medidas cautelares se hayan acordado - tenía prohibido salir del territorio nacional y acercarse a determinados menores con una medida de alejamiento- al mismo tiempo que absuelve también al Colegio Base de la indemnización como responsable civil subsidiario.

El fallo fechado a 20 de noviembre, destaca que los presuntos abusos no han quedado demostrados ni con las conclusiones de los peritos judiciales, ni con el visionado de la grabación de una exploración que se hizo a los menores, que además, en dos casos demuestra un "relato memorístico".



Tampoco queda acreditado con la testifical practicada a todos los implicados, que lleva a los magistrados a la conclusión de que los hechos "presentan un cierto aire de inverosimilitud dado que se habrían ejecutado en la clase, con la posibilidad de ser sorprendido" el propio profesor, "exponiéndose además diversas conductas de índole sexual".



Aunque hace mención a "ciertas coincidencias", al margen del caso de uno de los menores donde han detectado "clara fabulación", destaca que el acusado fue preguntado por los hechos, respondió que no sabía y que podía ser una mala interpretación de los niños, y que esto "carece de cualquier valor incriminatorio".



Durante el juicio, el profesor acusado aseguró que "nunca" realizó "tocamientos" a los alumnos de Educación Infantil a los que impartía clase, una instalación que "siempre estaba abierta" y que "era un constante ir y venir de gente".



Además, el acusado, que trabajaba en el centro desde 1997, explicó que se enteró de las acusaciones cuando fue avisado por la directora del Centro y que decidió dejar el cargo "y buscar una explicación lógica ". También afirmó que realizaba juegos con los niños en el patio y que el participaba "como monitor".



Según el informe de la Fiscalía, el profesor de inglés, tanto en el interior de las aulas y dentro del horario lectivo, realizaba tocamientos en las zonas genitales de los alumnos. También según el informe de la Fiscalía, llevaba a cabo estos actos disfrazando la actuación de juegos interactivos sentando a los menores en sus rodillas y realizándoles tocamientos.



Durante el juicio, los compañeros de trabajo del profesor explicaron que era "muy apreciado" tanto en el centro como por los padres de los alumnos y aseguraron no creer que los abusos se hubieran podido producir. También apuntaron que era "normal" que en clases de Infantil los niños se sentaran en las rodillas con el profesor y que las aulas "eran de paso", por lo que "no tenían intimidad".