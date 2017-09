‘Velvet Colección’ renueva fachada e interior sin olvidar su espíritu romántico

Ahora se llama Velvet Colección, se ambienta en Barcelona, cuenta en el reparto con nuevos fichajes de la altura de Imanol Arias, Megan Montaner y Mónica Cruz y cambia la televisión en abierto por Movistar+, plataforma que ha adoptado para sí una de las producciones más exitosas de los últimos años dándole una nueva vida junto a Bambú Producciones.



La acción de Velvet Colección arranca cinco años después de donde acabó la serie hace menos de un año. Consolidada en Nueva York junto a Alberto (Miguel Ángel Silvestre) y su hijo, Ana Ribera (Paula Echevarría) regresa a España con una nueva idea empresarial rondándole la cabeza. Quiere que Galerías Velvet dé un salto hacia delante en la industria. Para ello decide poner en marcha la apertura de un centro en la Ciudad Condal.

“Al llevarlo a Barcelona y crear un nuevo centro haces un nuevo pacto con el espectador”, explicaba Ramón Campos ante un grupo de periodistas durante una visita al rodaje de la serie en Madrid. Velvet seguirá siendo Velvet, conservando ese estilo y tono tan personal y que tanto gusta a sus seguidores, pero al cambiar de aires se abre la puerta a nuevas tramas y personajes.

Así es como entran en acción Eduard Godó, empresario catalán al que interpreta Imanol Arias, y su esposa Macarena (Adriana Ozores). No están solos en este nuevo camino en las galerías. Mónica Cruz se ha sumado al reparto como una bailaora de flamenco que le pide un diseño exclusivo a Raúl de la Riva (Asier Etxeandía).

Paula Echevarría interpretando a Ana Ribera en Velvet Colección / Serie de Movistar +

Marta Torné interpretará a Paloma, secretaria de Clara (Marta Hazas), y Andrea Duro será Marie, mano derecha de Jonás (Llorenç González) a su vuelta de París. Y como nuevo galán, envuelto en un triángulo amoroso que promete hacer correr ríos de tinta y lágrimas, Fernando Guallar en el papel de Sergio.

En cuanto a los antiguos inquilinos de Galerías Velvet, el personaje de Ana Ribera tendrá algunas apariciones concretas ya que es ella quien pone en marcha el nuevo centro, pero quienes regresarán como principales serán algunos de los más queridos/odiados por el público. Los ya mencionados Marta Hazas (que cobra protagonismo), Asier Etxeandía y Llorenç González, pero también Aitana Sánchez-Gijón como Doña Blanca, Javier Rey como Mateo, Diego Martín como Enrique Otegui y Adrián Lastra como el carismático Pedro Infantes, que tendrá que lidiar con una relación un tanto complicada con su hijo, ya crecido y con una vida sentimental algo ajetreada.

Sobre los que no estarán habló con sentidas palabras durante la visita al rodaje Adrián Lastra. Decía el actor que da vida a Pedro, sin querer aclarar qué ocurrirá con su querida Rita (Cecilia Freire), que “nadie entra a sustituir a nadie. La esencia de los personajes que no están va a estar porque esto siempre es Velvet”. Sí, se echará de menos a los que no continuarán, pero como algo natural.



Un nuevo colorido para las galerías

Velvet Colección supone otra etapa en la ficción de Bambú, con una nueva casa en la que ser emitida (Movistar+) y nuevas tramas por abrir y personajes que presentar. Pero eso no es lo único que cambia en la serie. Como explicaba Teresa Fernández-Valdés, productora de Bambú, la idea y la ilusión con la que se puso en marcha este spin-off era la de darle otro aire sin perder el espíritu que la ha convertido en lo que es.

La acción transcurre cinco años después de decirles adiós a Ana y Alberto. Ahora se está más cerca de los setenta y la nueva década se nota también en la moda. Ha llegado el momento del bikini, de las botas altas, de la minifalda… Ana quiere que las galerías den el salto de la alta costura al prêt-à-porter y esa va a ser una constante en Velvet Colección.

Para el nuevo centro de Barcelona se han aprovechado los decorados del original, pero con ciertos cambios. Se nota en los colores, en el mobiliario, en los diseños que se ven en maniquís y perchas. “Se conserva la estructura pero no queríamos que fuese lo mismo, se ha oscurecido el entorno para hacerlo más elegante”, explicaba la productora ejecutiva de Bambú durante la visita al rodaje. En palabras de Jorge Fernández de Soto, director de arte, hay “más estallido de color”.



Para dirigir el cambio el elegido ha sido Gustavo Ron (Mia Sarah), que se encargará de seis de los episodios de esta nueva tanda –entre ellos los tres primeros–, y que ponía énfasis en el hecho de que en Velvet “todo tiene que ser elegante e icónico” y en que “hay una denominación Velvet para todo lo que se hace”. Ron, es uno de los tres directores junto a Jorge Torregrossa y Álvaro Ron, que dará forma a esas nuevas historias de amor, amistad y rivalidad en las que todo está salpicado del romanticismo que se espera de esta serie y en el que los personajes femeninos siguen siendo uno de sus pilares más fuertes.

Sobre lo que se puede esperar de Velvet Colección la respuesta es clara: historias de amor tan intensas y apasionadas como las que vivieron Ana y Alberto o Rita y Pedro en la serie original. Es lo que tiene Velvet según su recién estrenado director, que “transcurre en una realidad alternativa que te permite contar historias de amor en un ambiente de glamour”. Y para acabar, una promesa de Teresa Fernández-Valdés: “En el último capítulo prometo boda”.

La serie podrá verse a partir del viernes 22 de septiembre en el servicio Bajo Demanda de Series. Además, 'Velvet Colección' estará disponible para todos los clientes de la plataforma a través de sus emisiones semanales en #0 (dial 7), el canal exclusivo de Movistar+.

Como serie de esta plataforma, otra de las novedades que introduce es que la temporada se ajusta más a los estándares americanos con diez episodios de 50 minutos de duración.