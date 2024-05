Un hotel que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid desalojó a víctimas de violencia de género para acoger a hinchas de fútbol

Una cadena hotelera, que tiene un acuerdo confidencial con el Ayuntamiento de Madrid, desalojó este miércoles por la mañana a cuatro familias víctimas de violencia de género para acoger a aficionados de fútbol con motivo de la vuelta de la semifinal de Champions League que enfrentó a Real Madrid y Bayern de Múnich.

Una portavoz de la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Atención de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid ha explicado bajo anonimato a El País, que un empleado del hotel les contactó por teléfono para informarles de la necesidad de que hasta seis familias abandonasen el establecimiento para poder ofrecer sus habitaciones a aficionados de ambos equipos de fútbol.



Según el relato de hechos que hace este medio, tras una negociación, las profesionales lograron que el hotel rebajara de seis a cuatro las familias que tenían que abandonar sus habitaciones, siendo una de ellas trasladada a otro hotel de la misma cadena. De las tres víctimas que tuvieron que abandonar el hotel, al menos una de ellas, con un hijo a su cargo, fue realojada en un hotel de una localidad fuera de la ciudad de Madrid. Según ha criticado la portavoz de la plataforma, en este lugar la víctima no disponía de la pensión completa alimenticia a la que tienen derecho por ley.

Una portavoz del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, dirigida por José Fernández Sánchez, explica que la cadena de hoteles es un recurso supletorio que se activa solo cuando no quedan plazas libres en la red municipal de centros (con 96 camas). Añade que el contrato con esa empresa tiene unas condiciones "flexibles" que no suponen un "bloqueo de un número específico de plazas" a favor del Ayuntamiento. El consistorio no ha negado los hechos, pero recalca que las mujeres no han quedado desatendidas.

Las profesionales que atienden a las víctimas ya habían denunciado antes la desprotección que supone el alojamiento en hoteles, una alternativa que el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida ha encontrado para paliar la saturación de la red de centros especializados en este colectivo vulnerable.

Las denunciantes sostienen que estos establecimientos no son adecuados para las víctimas ya que "las mujeres están solas, sin profesionales que las puedan atender en casos de crisis, donde pueden ser localizadas por los agresores y donde ellas mismas pueden ponerse en contacto con ellos al encontrarse en un momento extremadamente vulnerable".

De acuerdo con la información publicada en El País, desde el Ayuntamiento manifiestan que el número de mujeres solicitantes ha crecido en los últimos meses debido a las campañas de concienciación y sensibilización de los últimos años y que el presupuesto ha aumentado casi un 100% entre 2018 y 2023 (de 7 millones a 13,8 millones de euros).