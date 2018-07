Tres mujeres denuncian al director Luc Besson por agresión sexual.

Tres mujeres ha presentado denuncias por agresión sexual contra el director de cine francés Luc Besson, que se suman de esta manera a la investigación que está abierta a principios de este año después de que la actriz Sand Van Roy denunciara al cineasta por violación.

"Cuando vi la denuncia de Sand Van Roy, me temblaron las piernas", ha explicado una directora de casting que prefiere ocultar su identidad en declaraciones al medio 'Mediapart'.

Esta mujer, que trabajó con Besson varias veces entre 2000 y 2005, ha detallado el supuesto comportamiento de Besson. "Frecuentemente me pedía en presencia de otros que le hiciera una felación, lo cual rechazaba sistemáticamente. Además, cuando tomábamos el ascensor juntos, me besaba por la fuerza y me tocaba los senos y las nalgas", ha explicado.

Otra de las mujeres que ha presentado una denuncia contra el director de 'El quinto elemento' ha sido una antigua empleada de EuropaCorp, el estudio creado por Besson. "Él escuchaba perfectamente cuando le decías 'no', pero no podías relajar la guardia porque iba a volver a intentarlo. Y cada vez iba a más", ha añadido.

Asimismo, una actriz también ha denunciado que, pese a que cuando conoció a Besson en Los Ángeles, el director fue "encantador", meses después en una cita en París todo fue distinto. Según su versión, el cineasta francés intentó forzarla en una habitación y tuvo que "ponerse a cuatro patas y arrastrarse" para escapar.



Besson ha negado todas las acusaciones en su contra y los abogados del director han agregado que no respondería ninguna pregunta debido a la investigación en curso. El abogado había calificado anteriormente de "fantasiosas" las acusaciones de Van Roy.