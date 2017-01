El Gobierno quiere ofertas en el mercado del gas para reducir el precio de la electricidad

MADRID.- Las esperadas medidas del Gobierno para abaratar el precio de la electricidad se resumen en aumentar la oferta del gas. Así lo ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien en rueda de prensa ha anunciado medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas.



El Gobierno obligará a las principales empresas gasistas a presentar ofertas por un volumen determinado en el mercado del gas, Mibgas, para conseguir precios más competitivos y reducir así el coste de la electricidad en el mercado mayorista, ha avanzado hoy el ministro.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que elabore una metodología para poder aplicar esta decisión y fijar las condiciones -volumen y precio- en las que los "operadores dominantes" del mercado gasista deberán ofertar el gas.

Figura del "creador del mercado"

Además, el Ejecutivo ha decidido poner en marcha la figura del "creador de mercado" para conseguir que haya más oferta y aumente la competencia en Mibgas, papel que desempeñará un operador comercial que ya ha sido seleccionado mediante concurso. El creador de mercado empezará a realizar su trabajo en unos días, ha apuntado Nadal.



Estas medidas, que persiguen bajar los precios del gas natural, han sido acordadas hoy por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.



Nadal ha explicado que los altos precios del gas afectan al comportamiento del mercado eléctrico mayorista -que determina algo menos de la mitad de la tarifa regulada- porque en este momento, con escasez de viento y agua, el precio en el pool lo marcan las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas como combustible.

Nada achaca la subida de l luz a la cotización internacional del gas, que está muy alta

Por eso, si el precio del gas baja, el coste de producir electricidad con este combustible también lo hará.



Aunque el volumen de gas contratado en Mibgas es reducido, en torno al 5 %, empieza a haber contratos bilaterales -los más frecuentes- cuyo precio se referencia a ese mercado, creado hace apenas un año, ha explicado Nadal.



El titular de Energía ha precisado que la falta de liquidez del mercado gasista español no es la única causa de los precios elevados, ya que la cotización internacional del gas está muy alta.



Nadal ha destacado que no existe riesgo de falta de suministro de gas porque están llegando barcos a España.



A la pregunta de si el Gobierno se plantea cambiar el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista para evitar que sea marginalista, Nadal ha dicho que éste es el sistema que se ha impuesto en casi todo el mundo.



En el mercado mayorista el precio de la electricidad lo marcan las centrales más caras que entran en funcionamiento, en la actualidad las de ciclo combinado. Este tipo de sistema se denomina marginalista.



Las primeras centrales en ponerse en funcionamiento son las nucleares, que no se apagan nunca salvo en caso de avería o tareas de mantenimiento.



Si con la producción nuclear no basta, se van poniendo en marcha otras centrales, empezando por las más baratas: hidroeléctricas y eólicas.



Ahora, en una situación de sequía y con poco viento, la mayor parte del suministro está cubierto con ciclos combinados.



El objetivo es aumentar su oferta y que esta se traslade y abarate el precio de la electricidad. La medidas han sido tratadas este jueves en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, son aumentar la oferta de gas para actuar en el mercado donde "está habiendo mayor subida de precios".