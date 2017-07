Cerca de 200 entidades sociales piden a Interior el cierre del CIE de Algeciras

180 entidades sociales han presentado este miércoles un escrito al Ministerio del Interior para pedir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de La Piñera, en Algeciras, ya que es una situación que "vulnera los derechos humanos".

En declaraciones a los periodistas antes de la entrega del escrito, la portavoz de las entidades sociales, Margarita Martínez, ha denunciado que este CIE está sirviendo como "cárcel" para personas inmigrantes y el Gobierno "pisotea la dignidad y mancilla los derechos humanos" manteniéndolo abierto.

"Es inaplazable el cierre de este centro de internamiento", ha recalcado la portavoz y ha insistido en que son personas a las que "por el simple hecho de no tener papeles" se les encierra en un "lugar inmundo".

En el escrito que han presentado en el Ministerio del Interior denuncian que el CIE de La Piñera es una antigua prisión clausurada por "no tener las necesarias condiciones de habitabilidad".

Recuerdan que la Ley de Extranjería expone que los centros de internamiento no tendrán un carácter penitenciario ya que estas personas "no han cometido ningún delito y no se les debe inferir ningún castigo".

"Inexistencia de luz natural en las celdas, patios claustrofóbicos, no existe un cierre automático de las puertas y se siguen utilizando candados", relata Martínez basándose en los informes del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

Ha calificado de "sadismo institucional" que el Gobierno mantenga a personas con estas condiciones de vida.

En el mismo escrito, adjuntan unas declaraciones del Sindicato Unificado de Policía, que también ha denunciado la situación del CIE, y los responsables policiales del centro reconocieron que "cualquier reparación es tirar el dinero a las alcantarillas".