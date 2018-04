Cristobal Montoro ha matizado durante el segundo día de debate de Presupuestos que se está investigando si hubo "imperfecciones" en el control de las cuentas en Catalunya.

En el curso de debate, el dirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Montoro que subiera a la tribuna para explicar por qué dijo en una entrevista que no había habido malversación de las cuentas públicas en Catalunya y le ha recriminado que sus declaraciones puedan servir apoyo a la defensa de Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas.

El ministro ha pedido a Rivera que "no confunda a nadie" y le ha rogado que se leyera esa entrevista y no sólo los titulares. "Digo que puede haber falseamiento de facturas, claro que puede haberlo, ¿quién ha dicho que no?", le ha puntualizado, al tiempo que le ha recordado que no conoce cómo funciona un procedimiento administrativo porque nunca ha estado a cargo de ninguna administración.

El ministro ha reconocido que no tiene ningún problema en rectificar, tal como ha hecho en otras ocasiones cuando ha pedido "perdón" por tener que aprobar subidas de impuestos, pero ha insistido en que en la entrevista, que ha considerado "una redacción conjunta", ya habla de un delito de falsificación que se está investigando.

De esto modo, Montoro ha tratado de echar balones fuera. Lo hace después de que Público diera a conocer en exclusiva el informe firmado por la interventora general de Hacienda de la Generalitat en el que se constata que en el 1-O no se cometió malversación. Con este informe se pone de manifiesto que el teniente coronel Baena ha omitido esta información al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que demuestran que no se gastó dinero público en el referéndum.



Montoro ha ironizado con que este asunto no le quita el sueño y ha aseverado que duerme "muy tranquilo". "Le aseguro que no me produce ninguna pesadilla", en relación con las explicaciones que le ha solicitado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el dinero del referéndum independentista del 1 de octubre en Catalunya.