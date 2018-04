El PP contradice a Cristina Cifuentes y se desvincula del vídeo que sirvió como detonante de su dimisión: "Nada tiene que ver ni con el PP ni con la política", sostenía este jueves el coordinador general de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo.

En entrevista en Onda Cero, el número tres del Partido Popular ha asegurado que "hasta ayer", el día de su publicación, "no tenía noticia de que existiera este vídeo", e insistía en que el PP no ha tenido nada ver con su filtración: "Procede exclusivamente de una labor periodística".

Cifuentes se granjeó poderosos enemigos entre las filas del PP en su intento por venderse como regeneradora. Este miércoles presentó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid señalando a los suyos como responsables de la filtración del vídeo de su intento de hurto en Vallecas en 2011, cuando era la número dos de la Asamblea de Madrid.

"La tolerancia cero con la corrupción tiene un precio. Probablemente esto es parte de ese precio que hay que pagar"; "Ustedes saben que he sido espiada, se han hecho dosieres contra mi persona". Estas investigaciones, afirmaba en su última comparecencia en Sol, "vienen de la época anterior", en referencia a la era de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados en los puestos de mayor poder del gobierno regional.

No obstante, y pese a la claridad de Cifuentes, el número tres de Génova negaba la mayor: "Ella ha hablado de la corrupción en general, y no ha señalado al PP, como es lógico". "Mezclar ambas cosas es injusto".

En esta línea, Maíllo se cerraba en banda y recurría para ello a las palabras de Manuel Cerdán, periodista de Ok Diario responsable de la publicación de este documento: "Hubiera salido este vídeo con independencia de lo del máster", apostillaba, atribuyendo estas palabras a Cerdán.

Según su relato, Cifuentes ha dimitido "por la suma de circunstancias" que han aparecido en los últimos meses en los medios, con la dirección nacional "de acuerdo" en que no tenía otra salida. También ha dejado caer que desde Génova no conocían los planes de la expresidenta de Madrid de dimitir tras los actos institucionales del Dos de Mayo: "Ayer expresó que iba a hacerlo después del día dos". "No sé si iba a dimitir el día dos, siete o seis", pero era importante "seguir cumpliendo con los madrileños", decía.

El miércoles, el líder del partido y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, daba por zanjada la crisis afirmando que se abría "una nueva etapa" en el PP regional. Este jueves, Maíllo presumía de que cuentan con "mucho banquillo" para sustituir a Cifuentes, pero evitaba concretar o adelantar acontecimientos.