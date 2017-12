La Constitución cumple este miércoles 39 años con un acto solemne en el Congreso al que están llamados el Gobierno en pleno, parlamentarios, presidentes autonómicos y altas instituciones del Estado, con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas y en un escenario de reforma de la Carta Magna en el horizonte. Aquí te contamos la última hora de lo que acontece durante el aniversario.

Saénz de Santamaría: "El 'procés' está kaput"



La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el procés está "kaput", "agotado" y su esquema ya no tiene recorrido ninguno como también ha dicho que el mundo independentista "no rasca bola" en la esfera internacional. Por eso, ha dado a entender que no le preocupa la concentración de este jueves en Bruselas. En una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial que se ha celebrado en el Congreso con motivo del 39 aniversario de la Constitución, la vicepresidenta ha hablado también de la anulación de las órdenes de detención europea contra Puigdemont y cuatro exconsellers, señalando que es una manera de garantizar la igualdad de los imputados.

De Santamaría dice que, "si hay voluntad y consenso", pronto podría haber un nuevo modelo de financiación

"No lo sé, espero", ha respondido la 'número dos' del Gobierno a la pregunta de si se baraja un nuevo modelo de financiación autonómica, incidiendo en que "si hay voluntad y consenso, sería bueno". Según ha señalado, el modelo no es ni más ni menos que la financiación de los servicios públicos que, junto con las pensiones, suponen ese marco de bienestar que se paga "entre todos los españoles".

Arrimadas: solo un partido reformista y centrista como C's puede mejorar la Constitución



La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido este miércoles que solo un partido "reformista, centrista y sensato" como el suyo puede mejorar la Constitución, y ha llamado a votar el 21D con la "misma ilusión y esperanza" con las que se votó en 1978 este "proyecto de convivencia". Arrimadas, en su discurso, ha puesto en valor el "proyecto de convivencia" de la Constitución del 78, sus valores como el de la unidad, la libertad o el pluralismo político, que han dado a España su "mayor etapa de paz, prosperidad y democracia en toda la historia".

Rajoy se abre a reformar la Constitución cuando haya "una idea clara" de para qué

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que está dispuesto a hablar de una reforma de la Constitución, pero cuando haya una "idea clara" de qué se quiere modificar. Eso sí, ha rechazado de plano que se abra esa vía para "contentar" a los separatistas.

Un discurso poco social, según Unidos Podemos

Unidos Podemos critica el discurso de Ana Pastor. Fuentes de la dirección del grupo confederal argumentan que la presidenta del Congreso ha obviado la esfera social en su intervención.

Pastor: "La Constitución es la mejor garantía contra quienes se saltan la ley"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha destacado este miércoles que la Constitución de 1978 es la "mejor garantía" de los derechos de todos los ciudadanos y de una convivencia en paz y un "instrumento eficaz" contra quienes han intentado "saltarse la ley, rompiendo las reglas del juego". "Frente a los ataques inadmisibles de quienes han fracasado en su intento de quebrar el sistema legal y democrático que estaban obligados a respetar, tenemos que afirmar con rotundidad y en voz muy alta, que España ha tenido y tiene en su Constitución y en sus instituciones la mejor garantía de nuestra convivencia en libertad", ha remarcado

Rajoy: "No voy a aprobar el modelo de financiación autonómica sin el PSOE"

"No voy a aprobar el modelo de financiación autonómica sin el PSOE", dice Mariano Rajoy. "Debe ser fruto de un gran acuerdo". El presidente del Gobierno se ha mostrado este miércoles dispuesto a hablar sobre la reforma de la Constitución, pero sólo si hay un amplio consenso, cuando exista "una idea clara de lo que hay que hacer" y en ningún caso para contentar a quienes, como los independentistas, la quieren liquidar.

Iceta plantea empezar en 2018 la reforma de la Constitución

El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre, Miquel Iceta, ha planteado este miércoles empezar el próximo año la reforma de la Constitución, coincidiendo con el 40 aniversario de la Carta Magna. Iceta ha destacado que 2018 sería "un magnífico año para impulsar la reforma" constitucional con el fin de revisar los puntos que no funcionan e introducir las novedades necesarias para mejorar el modelo territorial.

Iglesias pide un gran diálogo de país para nuevo pacto social y territorial

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles abrir un "gran diálogo de país" centrado en lograr un nuevo acuerdo social, un pacto territorial y un acuerdo frente a la corrupción, tres ejes que cree que deben sustentar el debate constitucional. En declaraciones en el Congreso a su llegada al acto institucional del día de la Constitución, Iglesias ha asegurado que que en este momento hay un debate en España que "incumbe a toda la sociedad" y no se puede resolver con comisiones parlamentarias, en alusión a la que estudiará en el Congreso el modelo territorial y a la que no se ha incorporado Podemos.

Susana Díaz aboga por una reforma de la Constitución con "honestidad" y "responsabilidad"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este miércoles que "la mejor manera de defender" la Carta Magna "es reformarla desde la honestidad, la responsabilidad y la generosidad". "Es urgente y necesario que lo hagamos para que sigamos progresando al menos otros 39 años más", ha escrito la presidenta de la Junta en un comentario en su cuenta de Twitter, donde argumenta que "la mejor manera de defender nuestra Constitución es reformarla desde la honestidad, la responsabilidad y la generosidad".

Rajoy ve en la Constitución "un gran consenso" que da concordia y estabilidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado hoy los logros de España de la mano de la Constitución, un texto en el que ve reflejado "un gran consenso" que seguirá ofreciendo concordia y estabilidad. Rajoy, en un mensaje en su cuenta de Twitter con motivo del Día de la Constitución, hace hincapié en todo lo que ha conseguido España durante los 39 años de vigencia del texto constitucional.