Bescansa: "Podemos es algo más que la división entre 'pablistas' y 'errejonistas'"

Carolina Bescansa ha expresado este jueves que Podemos es mucho más que la división entre 'pablistas' y 'errejonistas'. "Podemos nació con una voluntad de cambio grande y no debemos perder ese horizonte".

Así ha explicado la Secretaria de Análisis Político su renuncia, junto a Nacho Álvarez, a presentar su candidatura de 'Pensando Vistalegre' y su decisión de no adscribirse a ninguna lista.

En una entrevista en La Cafetera de Radiocable, Bescansa ha señalado que el proyecto de Podemos va más allá de los nombres, de pablistas y errejonistas. "Nosotros fundamos Podemos, pero ya no nos pertenece".

Se abre ahora una nueva etapa para Carolina dentro de Podemos, que seguirá siendo diputada aunque no forme parte de ningun puesto de dirección. "Me echo a un lado, pero no voy a dejar mi acta de diputada. Voy a seguir en Podemos, trabajando para construir el partido en el que creemos".

En la tarde del miércoles, la secretaria de Análisis Político y el secretario económico, anunciaron que abandonaban el proyecto y los puestos de dirección. En una carta, señalaban que la principal razón era la disputa entre dos compañeros, señalando directamente a Iglesias y Errejón. En este sentido, el número dos ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser este jueves que "Bescansa nos ha dado una lección".

"El confrontamiento interno está restando"

Bescansa, que también ha hablado en Onda Cero, ha señalado que el debate interno entre el equipo de Iglesias y el de Errejón está restando. Además, no cree que esta dinámica cambie antes de la segunda Asamblea Ciudadana. "Deberíamos haber llegado a un acuerdo de mínimos y no ha sido posible. Me temo que esta dinámica seguirá hasta Vistalegre II", ha indicado.

Las listas separadas de Iglesias y Errejón se conocían pasadas las 00.00 de este jueves. Finalmente, el Secretario General y el Secretario Político competirán por el liderazgo de Podemos con listas separadas, que preparán de cara a la Asamblea Ciudadana del fin de semana del 11 y 12 de febrero.

Entre los integrantes de las listas de Iglesias ya se conoce la presencia de Pablo Echenique, que dejará de ser líder de la formación morada en Aragón, el economista Vincenç Navarro, Julio Rodríguez, Irene Montero, entre otros.

Por su parte, Errejón premia en sus listas premia a su 'núcleo duro' con los primeros puestos de la lista con Rita Maestre de número 2, Juan Pedro Yllanes, Clara Serra, Pablo Bustinduy, Santiago Alba Rico y el actor Pepe Viyuela​, entre otros.