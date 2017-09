El Congreso dictamina que el Gobierno creó una policía política para atacar a sus rivales

El Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen que acredita que el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz uso recursos públicos, funcionarios y fondos para crear investigaciones falsas contra sus adversarios políticos, entre los años 2012 y 2017. Los partidos que aportado los 172 votos a favor para ratificar el trabajo de la comisión de investigación vienen de Unidos Podemos, PSOE, ERC, Pdcat, PNV y EH-Bildu, en una sesión marcada por los discursos que reclamaban la libertad de los detenidos ayer en Catalunya.

Ciudadanos ha optado por abstenerse a pesar de confirmar en su discurso la existencia de la "brigada política" destapada y demostrada por Público con diferentes trabajos y pruebas documentales, como se reconoce en las conclusiones. Sin embargo, se ha sumado a la teoría del Partido Popular de que "lo que se ha usado de forma partidista es la comisión de investigación".

El dictamen se divide en dos conclusiones. [Puede acceder al documento completo al final de esta información]. La primera, que la investigación sobre este uso antidemocrático de la Policía Nacional no va dirigida a la institución, aunque deja claro quienes son los funcionarios que han podido relacionarse directamente con ellos desde el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pasando por el ex número dos, el comisario Eugenio Pino, el comisario José Manuel Villarejo y el inspector jefe José Angel Fuentes Gago, entre otros.

La segunda desgrana los casos prácticos en los que se ha demostrado este uso de fondos públicos para crear o buscar información sobre rivales políticos "que luego se intentaba introducir en procedimientos judiciales", como el líder de Podemos Pablo Iglesias o Xavier Trías, ex alcalde de Barcelona por CiU, según ha expuesto el presidente de la comisión, Mikel Legarda (PNV). Esta brigada política, ha explicado, "se ha financiado con fondos públicos y un gran despliegue fuera del marco legal del Estado".

Legarda también ha dejado claro que el Gobierno y, en concreto, el Ministerio de Interior que ahora dirige Juan Ignacio Zoido ha "obstaculizado los trabajos de la comisión" al no remitir la documentación que solicitaban o "hacerlo tarde, como en los casos de las comparecencias del ex ministro Fernández Díaz y del ex director Cosidó".

Alterar la Democracia y las detenciones en Catalunya

El diputado del Pdcat, Sergi Miquel, se ha encarado con el gobierno de Mariano Rajoy: "Ustedes que han destrozado la sanidad, que amenazan a periodistas y a sindicalistas, ¿se atreven a llamarnos golpistas?" y ha advertido que tras las detenciones ayer a miembros de la Generalitat lo que "están intentando romper emocionalmente a Catalunya". El dirigente catalán se ha despedido del hemiciclo con un "hasta nunca" que sumada a la salida del congreso de ayer de los diputados del PdCAT y los de ERC no deja clara su vuelta tras el 1 de octubre.

Por su parte el diputado de ERC, Joan Tardá, ha pedido solidaridad a los diputados de otros partidos y la libertad de los detenidos ayer nombrando uno por uno a los 14. La presidenta del Congreso Ana Pastor le ha llamado al orden, pero él ha continuado con el listado y se ha llevado el aplauso de todos los partidos menos Ciudadanos y el Partido Popular.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha iniciado su intervención recordando al PP el artículo 21 de la Constitución sobre el derecho de reunión, en contraposición a las advertencias del Ejecutivo de disolver manifestaciones pacíficas. "Ustedes son son un peligro para la Democracia", le ha dicho a Mariano Rajoy y sus ministros -en las conclusiones se acreditan que todas estas operaciones se hicieron fuera del marco legal-, y les ha pedido que "sientan vergüenza democrática y sabrán que es lo que sentimos los españoles".

Montero ha llamado "antipatriotas" tanto al gobierno como a los funcionarios de las cloacas de Interior que participaron en estas operaciones contra diferentes dirigentes políticos entre los años 2012 y 2016. También ha expuesto el modus operandi de esta 'brigada política' y la connivencia con el tertuliano Eduardo Inda, y como se utilizó contra su partido y Pablo Iglesias con el falso informe PISA y también "fabricar pruebas falsas" como pago a Iglesias por parte de Venezuela en el Europacific Bank de Islas Granadinas.