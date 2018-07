El Partido Popular elegirá este fin de semana a su próximo presidente en el XIX Congreso Nacional extraordinario. Los compromisarios tendrán que decidirse entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta de estas primarias inéditas: Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría. Durante los últimos días ambos candidatos han presumido en público de que se impondrán a su rival por cientos de compromisarios. Mientras, van saliendo nombres importantes del partido para mostrar en público su apoyo a uno de los dos.

Zoido llama a la participación y descarta que haya integración previa a las votaciones

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, ha llamado este viernes a la participación de los compromisarios para elegir al nuevo líder del partido y se ha mostrado convencido de que la integración no será posible hasta después de conocer mañana los resultados, tras la votación de los compromisarios. En declaraciones al inicio del Congreso extraordinario del PP, Zoido, que ha apoyado la candidatura de Pablo Casado, ha asegurado que la lista de unidad le corresponderá "confeccionarla y rematarla" a quien salga elegido como nuevo presidente, al que ha pedido "generosidad" para que salga un partido "unido y fuerte".

¿Como se vota?

Hay 25 mesas y 50 urnas. Cada compromisario mete dos papeletas. Una para el Comité Ejecutivo (35 nombres) y otra para la Junta Directiva Nacional (30 nombres). En las papeletas, sin embargo, sólo parecen los nombres de los dos candidatos que representan cada uno a sus listas.

De Grandes confía en que Rajoy realice un discurso "objetivo"

Ante la posibilidad de que Rajoy pueda mostrar sus preferencias por un candidato cuando suba a la tribuna esta tarde, De Grandes ha indicado que el expresidente del Gobierno es "un señor" y "todo un caballero", algo que "nadie discute".



Borja Sémper defiende a Santamaría

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha defendido su apoyo a Santamaría alegando que va a "conseguir quitarnos la mochila de la corrupción". Además mantiene que sería positivo que una mujer liderase por primera vez en la historia el Partido Popular.

De la Serna afirma que hay muy buenas expectativas

De la Serna a la entrada del Congreso afirma que están muy contentos y que hay muy buenas expectativas desde el equipo de Santamaría: "No daría tiempo de escuchar al presidente si doy todas las razones por las que la apoyo: liderazgo, la capacidad que ha demostrado para gestionar situaciones difíciles... Ha sido la elegida por los afiliados". El exministro de Fomento también ha rechazado ir como secretario general del equipo.

El equipo de Casado critica a Maillo

Desde la candidatura del aspirante a la Presidencia del PP critican al coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, por mover hilos para cosechar apoyos para Soraya Sáenz de Santamaría. Oficialmente, el número tres del PP es neutral.

Villalobos confirma su apoyo a Santamaría: "Casado está demasiado a la derecha"

Celia Villalobos confirma su apoyo a Santamaría porque Casado está "demasiado a la derecha". "No he hablado mucho con Pablo, pero pensaba que estaba más aproximado a donde estoy yo. Hay organizaciones y asociaciones que le apoyan y que están más a la derecha y nosotros le hemos dedicado mucho tiempo a girar el partido al centro. ¿Con quien nos quieren refundar? ¿con Vox? Tendrá que ser al centro y con Ciudadanos", ha dicho.

Villalobos ha explicado que no sabe si el candidato Pablo Casado es de "extrema derecha, ya que "muchos" de los que le apoyan sí se sitúan en ese espacio del que, en su opinión, el PP debe alejarse.

Casado permanece en su casa donde prepara el discurso

La calma se apodera en las primeras horas de este Congreso extraordinario. Por el momento no se ha podido ver a ninguno de los principales protagonista de las primarias. De hecho, desde el equipo de Casado aseguran a Público que el candidato permanece en su casa preparando su discurso a la militancia y votantes del PP.

Calma en los primeros momentos del Congreso./PÚBLICO

Feijoó no desvelará su voto

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no desvelará a cual de los dos candidatos apoyará. Después de haber mantenido una escrupulosa neutralidad durante todo el proceso, fuentes cercanas al presidente gallego aseguraban que se mojaría antes del viernes, pero finalmente ha anunciado que no revelará su postura "por coherencia" y para "no influenciar" en los resultados finales de estas primarias inéditas.

Alicia Sánchez-Camacho apoya a Santamaría y dice que sólo ella puede ganar a Pedro Sánchez

La secretaria primera del Congreso de los Diputados y presidenta del Comité Electoral del Partido Popular, Alicia Sánchez-Camacho, ha apoyado este viernes abiertamente la candidatura de Sáenz de Santamaría para liderar el partido: "Es la única que puede ganar a Pedro Sánchez". "Es el momento de que una mujer preparada, con experiencia de Gobierno y que ha estado cogobernando sea la que gane el Congreso", ha dicho en declaraciones a RAC1.

Sáenz de Santamaría llega al congreso con la idea de colocar el partido en el "centro derecha"

La candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Saénz de Santamaría, llega al congreso extraordinario de la formación en el que se decidirá el sustituto de Mariano Rajoy y que se celebra este 20 y 21 de julio, con la idea de colocar el partido en el centro derecha, según ha declarado en una entrevista para la cadena COPE.



Pablo Casado dice que "mucho se tiene que volcar el resultado" para no ganar el congreso del PP



El candidato a presidir el PP Pablo Casado ha dado por segura su victoria en el XIX Congreso nacional extraordinario del PP que arranca este viernes porque sus apoyos han ido "creciendo" a lo largo de la campaña, tanto de ministros como de "las bases"