Sorpresa en el pleno de RTVE: ERC,  Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias se abstendrán y el PP negociará

El primer pleno en el Congreso de los Diputados para aprobar la renovación del Consejo de RTVE ha empezado con sorpresas sonoras. Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos, primero ha intentado paralizar el pleno "ad hoc", extraordinario en su opinión sin motivo. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha negado la mayor y ha afirmado que los servicios jurídicos de la cámara avalan su legalidad.

Después Pedro Quevedo por Nueva Canarias, Ana Oramas por Coalición Canaria y Joan Feliú Guillaumes de PdeCat han anunciado su voto en blanco para el día de hoy. El primero porque denuncia que el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos no ha cumplido con la rebaja a los billetes de avión de los canarios y Ana Oramas porque "ni antes, ni después ni ahora" estará con "amaños políticos" y Guillaumes "porque en este local se juega y no se cuenta con nosotros". Así adelantaba lo que también ha venido a decir Joan Baldoví, de Compromís, que ha añadido que "no son tiempos de cheques en blanco".

ERC ha ido aún más lejos de lo que se esperaba. Por boca de Joan Tardá, ha anunciado su voto en blanco para hoy y su negativa a participar, de ninguna de las maneras, en la votación futura y crucial del miércoles, si mañana Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, no les hace un guiño en la comisión Constitucional en la que va a comparecer. Dice Tardá que si el Gobierno de Pedro Sánchez no acepta el diálogo sobre lo que les gusta y sobre lo que no, los republicanos tampoco tienen porqué hacerlo. En clara referencia a la negativa del Psoe a la moción de la semana pasada de ERC que proponía "diálogo sin condiciones".

Mikel Legarda, del PNV, ha comunicado que han participado en la lista que se va a votar, es decir, que participarán en la votación pero también ha afeado a los socialistas que este proceso haya sido sin consensos.

Albert Rivera, por Ciudadanos, ha anunciado que no participarían en esta votación antes de que todo su grupo abandonara la cámara. "Estamos aprobando como cargarnos una medida que ha aprobado esta cámara", ha afirmado, sobre el concurso público.

Noelia Vera, por Unidos Podemos, ha atacado a Rivera por haber intentado quedarse con el control del comité de expertos junto con el PP, en la mesa del Congreso de los Diputados y ha subrayado que esta es "una solución transitoria", que "no vamos a renunciar al concurso público pero no con sus expertos con los de todos". Ha cerrado su intervención lanzándole un recadito a Tardá. Le ha venido a decir que la no renovación de RTVE no sería buena para nadie, "tampoco para los catalanes".

​José Miguel Camacho, por el PSOE, ha callado la boca a Ciudadanos exigiéndole que explique en qué artículo del decreto se paraliza el concurso público.

Ramón Moreno, del PP, ha llamado al decreto "decretazo chavista y socialista", después de anunciar en declaraciones en los pasillos que los populares están dispuestos a negociar.



Los rumores se suceden sobre las posibles negociaciones PP-PSOE, a pesar de la dureza del discurso del portavoz popular. Muchos pronostican que el PP no va a perder 4 de las 10 sillas del consejo de RTVE, que con el decreto le correponden.

