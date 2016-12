Hernando asegura que el PSOE dirá “no es no” a los Presupuestos de Rajoy

MADRID.- El grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados rechazará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy presentará a la cámara en las próximas semanas. “Es prácticamente imposible que el Grupo Socialista apoye los presupuestos porque serán continuistas; por no decir que es imposible directamente”, ha dicho Antonio Hernando, portavoz del grupo ante los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces.



Hernando ha comparecido ante la prensa por primera vez desde la defensa que hizo de la abstención de su grupo en la segunda votación en el debate de investidura, el pasado día 29, que hizo posible el nombramiento de Rajoy como presidente del Gobierno. Ese desbloqueo evitó la convocatoria automática de unas terceras elecciones en un año, al tiempo que generó un desgarro interno en la bancada socialista y en el propio PSOE.

“ Y he dicho prácticamente porque, lógicamente, no conozco el contenido que tendrá el proyecto (de PGE); pero, en fin, conozco lo que ha ocurrido en los últimos cinco presupuestos y siempre hemos votado en contra, tanto en el debate de inicial de totalidad como en la votación final”, ha dicho Hernando.







A preguntas de los periodistas ha descartado la abstención sobre el proyecto de cuentas públicas que presente el nuevo Gobierno de Rajoy. “Mire, son las mismas políticas y las mismas personas que los anteriores y el grupo socialista se opondrá como ha hecho antes. Es el Gobierno quien tiene que buscar los apoyos; esa es su responsabilidad”.



En otro momento, de forma irónica, ha comentado que “el pasado año creo recordar que presentamos 5.000 enmiendas, si nos las aceptan ahora y le damos la vuelta para hacer unos presupuestos que presentaría un gobierno socialista…, pero eso no va a pasar”.

Hernando ha sido preguntado reiteradamente sobre su “papelón” al tener que defender la abstención de su grupo después de estar manteniendo de forma radical la posición del “no es no” planteada por el anterior líder socialista, Pedro Sánchez. Se ha limitado a decir, con un tono que respondía respuesta previamente estudiada, que actuó por “lealtad a una decisión democráticamente tomada por mi partido. Podría haberme negado, pero creo que hay que estar a las duras y a las maduras”.



En ese contexto, ha reconocido haber cometido errores a la hora de analizar lo ocurrido en los últimos meses tras las elecciones del 26-J. En síntesis ha explicado que el mayor error consistió en confundir la complejidad de unos resultados electorales con el mantenimiento de una posición política basada en criterios ideológicos. Es decir, que existió un mayor riesgo para el PSOE que pronunciarse al final por la abstención: unas nuevas elecciones.

El momento más complicado por el que ha pasado Hernando ha sido cuando le han preguntado por la “decepción” que mostró Pedro Sánchez al referirse a su defensa de la abstención en el pasado debate de investidura: “No van a escuchar salir de mi boca ningún reproche hacia Pedro Sánchez. Le tengo respeto, afecto y consideración. Y mantengo una gran deuda cuando consideró que era la persona más adecuada para ser el portavoz del grupo parlamentario socialista”, ha afirmado. A continuación, de forma instintiva, ha respirado hondo sin perder la compostura.