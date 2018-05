El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que están "dispuestos a hablar" con el PSOE sobre cómo se pueden convocar elecciones "de manera inmediata", para dar una "solución democráctica" a la actual situación de bloqueo si Pedro Sánchez retira la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para ello, la formación naranja propone una "moción de censura instrumental" —algo que definen como el proponer un candidato que no sea ni Albert Rivera ni Pedro Sánchez— si Rajoy se "enroca en su inmovilismo". "Estamos dispuestos a hablar y a consensuar sobre quién podría ser ese candidato y sobre cómo convocar elecciones de manera inmediata", ha subrayado Villegas en declaraciones a la prensa en la sede de su partido.

"Ni el inmovilismo de Rajoy ni la irresponsabilidad de Sánchez pueden seguir manteniendo a España bloqueada", ha apuntado el secretario general de Ciudadanos, al tiempo que ha incidido en que la "única" solución posible a una legislatura "liquidada por la corrupción" es dar voz a los españoles y "no un gobierno frankenstein de Sánchez con los que quieren destruir España".

En este sentido, Villegas ha afirmado que, desde su punto de vista, el problema "no es que Rajoy no pueda convocar elecciones, es que no quiere" y ha insistido en decir que "habrá que convencer a Sánchez" de que hay que "darle la palabra a los españoles".

Sobre la moción de censura presentada por Pedro Sánchez, ha comentado que es "precipitada e irresponsable". "Ni el candidato ni el programa es lo que estamos defendiendo, nosotros defendemos una 'moción instrumental' con un programa que tenga un punto único, convocar elecciones", ha concretada Villegas, que ha añadido que no están para "satisfacer los deseos de Sánchez" de entrar en la Moncloa.

Si esta moción saliera adelante, según Villegas, quiere decir que Sánchez "tiene el apoyo de quienes quiere romper España", por lo que considera esta medida "irresponsable" ya que, en su opinión, no podría aplicar de una forma correcta el artículo 155 "si pacta con Torra su elección como presidente".