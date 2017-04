Cuarenta y ocho horas después de que los Presupuestos del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha fuesen rechazados con el voto en contra de Podemos, el precandidato a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, se pronunció sobre lo ocurrido criticando la “irresponsabilidad” de la formación de lidera Pablo Iglesias.

Sánchez, que había sido criticado desde el entorno de otras candidatura por no censurar la actitud de Podemos en esta comunidad, sí quiso mostrar este domingo su solidaridad con los socialistas de Castilla-La Mancha y, a su vez, denunció que Podemos ha vuelto a demostrar ser “una izquierda irresponsable”, por bloquear las cuentas de la comunidad.

Estas valoraciones las hizo este domingo en un acto en la localidad madrileña de Los Santos de la Humosa, con un grupo de alcalde de localidades pequeñas, donde volvió a poner en valor la importancia de la militancia en este proceso de primarias, que tildó de histórico en varias ocasiones.

Sánchez recordó que muchos han apostado por resolver esta crisis en el PSOE buscando soluciones a la vieja usanza. “Que no voten los militantes, intentar entre cuatro o cinco buscar una candidatura única y, si eso, hasta se pone una alfombra roja para que llegue a Ferraz, pero que los militantes que no estorben”, afirmó.

El precandidato se rebeló contra eso, y aseguró: “Pero esta vez va a ser que no. Y en esta ocasión los que no fuimos escuchados en la abstención a Mariano Rajoy, sí vamos a ser escuchados el 21 de mayo”.

De nuevo, volvió a criticar que algunos compañeros que le acusen de querer romper el PSOE o de romper España, “parece que es la última innovación”, dijo, “pero en el discurso del miedo el copyright lo tiene la derecha, no paguemos derecho de autor. Sólo podemos unir al PSOE con el discurso de la ilusión”, afirmó.

Apelando a la militancia una y otra vez –y escuchándose algún grito entre el público de “¡barones fuera!”- indico que las bases del PSOE tienen tanta responsabilidad como cualquier otro dirigente, y aseguró que los afiliados ya no sólo quieren pegar carteles, ir a asambleas locales o acudir a los mítines, “ahora la militancia quiere y exige decidir sobre las grandes cuestiones”, a lo que se comprometió.

Sánchez aseguró que el 21 de mayo el PSOE renacerá como la fuerza de la izquierda, “que no se resigna a la España de blanco y negra que está construyendo Rajoy”. El precandidato, tras acabar su breve intervención, pasó la tarde con los asistentes al acto compartiendo una paella.



Patxi López pide dejar las trifulcas de lado

El precandidato a la secretaría general del PSOE Patxi López ha dicho hoy que el partido está "dividido", especialmente tras el "espectáculo" del pasado Comité Federal, y ha llamado a dejar las "trifulcas" y consolidarse como "alternativa" que combata la política de la derecha.

Así se ha manifestado López en un debate con cerca de 150 militantes en la localidad madrileña de Soto del Real, donde ha hecho hincapié en que este proceso de primarias debe centrarse en promover la "unidad" y la "definición" del proyecto de "socialismo exigente" en España, desde el que "volver a generar ilusión y esperanza".

"Si seguimos divididos, da igual quien gane las primarias porque vamos a perder todos", ha apostillado López, que ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández.

También han asistido al acto los diputados Rafael Simancas y Carlota Merchán, y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Borja Terrés, entre otros.

López ha aseverado que el proceso en que está inmerso el partido "es más serio y profundo" que el hecho de elegir a un nuevo secretario general, puesto que implica generar nuevas propuestas e ideas con las que "caminar hacia una unidad fundamental".