Torra pide por carta a Rajoy que ponga fin al 155 y que desbloquee el Govern

El presidente catalán, Quim Torra, ha urgido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a desbloquear "inmediatamente y sin más dilaciones" el nombramiento de los consellers del nuevo Govern, para "restablecer la normalidad institucional" en Catalunya. En la misiva también le ofrece abrir un "diálogo sincero" que "debería traducirse en una primera reunión próximamente".

En una carta enviada a Rajoy, Torra le traslada los argumentos jurídicos contenidos en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que considera que el Gobierno debe permitir ya la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del decreto de nombramiento de los consellers.

En la carta de este jueves, el president catalán esgrime los argumentos "muy claros" de la comisión para reclamar a Rajoy que "proceda inmediatamente y sin más dilaciones a la autorización de la publicación del decreto para que inmediatamente puedan tomar posesión los miembros del nuevo Govern. También, añade, para que "se ponga fin a la aplicación del artículo 155", que, dice, "tanto a perjudicado a nuestro país.

Torra argumenta, en base a dicho dictamen jurídico, que las personas nombradas para el Govern, entre ellas las encarceladas y las que se encuentran en el extranjero, "no tienen limitado el ejercicio de sus derechos políticos" y que no tienen por qué tomar posesión de forma simultánea ni en un lugar en concreto. También sostiene que la publicación del decreto en el DOGC es un "acto debido" que no puede "estar sujeto a consideraciones de carácter político", ni tampoco lo pueden estar "los nombres que integrarán el gobierno de la Generalitat".

El president reproduce asimismo el aviso de la Comisión Jurídica Asesora en el sentido que no publicar el decreto en el DOGC supondría "incurrir en un incumplimiento" de la ley, pero en la misiva no detalla las acciones legales que tiene previstas si Rajoy no varía su posición. En todo caso, en un comunicado previo, Torra ha anunciado que pedirá "medidas cautelarísimas urgentes" al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para "proteger los derechos" de los consellers nombrados a tomar posesión de sus cargos y que no descarta una querella por "prevaricación" contra Rajoy.