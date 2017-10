La UCO pide a la Consejería de Transportes de Cifuentes información sobre el Metro Ligero de Aguirre

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha pedido este martes a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes documentación relativa a Metro Ligero, relacionada con la etapa de Gobierno de Esperanza Aguirre.

​Fuentes de la Guardia Civil han confirmado esta operación a Público, y han explicado que el requerimiento era policial, y no juicial. También han afirmado que en torno a las 13.00 horas ya no había agentes en la sede de Transportes, pero no han aclarado a qué hora se personaron, o qué documentos han requerido.

Por su parte, fuentes de la Consejería que dirige desde hace cerca de una semana Rosalía Gonzalo han confirmado a la Agencia EFE la solicitud de la UCO, y han asegurado que entregarán todos los documentos que les sean requeridos.

El Metro Ligero de Madrid es una red de tren que une el Área Metropolitana de la Comunidad de Madrid con la capital. Fue inaugurada el 24 de mayo de 2007, durante la primera etapa de Aguirre en el Gobierno.

El requerimiento también afecta a Mintra

Por otra parte, el requerimiento de la UCO también hace referencia a Mintra.

Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), fue una empresa pública del sector transportes de la Comunidad de Madrid que se encargaba de ejecutar y gestionar infraestructuras de transporte colectivo en la región, sobre todo ferroviarias. Fue creada en 1999 por el Gobierno regional en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón con duración amplia pero limitada de 25 años.

Según relata EFE, Mintra fue disuelta en 2011 por el Ejecutivo dirigido por Aguirre, para integrarse en la Dirección General de Infraestructuras (dependiente de la Consejería de Transportes). Tuvo un papel destacado en el desarrollo de Metro Ligero Oeste, que se despliega en régimen de concesión, y en las ampliaciones de la red de Metro que se llevaron a cabo en la etapa de Aguirre.

Según un informe incorporado en el sumario Púnica, la UCO sospecha el ex miembro del consejo de administración de OHL Javier López Madrid- conocido como Compiyogui tras su intercambio de mensajes con los reyes, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz-, habría actuado junto a otros investigados de la red, como son el empresario David Marjaliza y el ex consejero Francisco Granados, para lograr a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones de "importantes contratos públicos" vinculados con líneas de Metro y Metro Ligero por medio de la Consejería de Transportes en los años 2004 y 2005.

Así lo indica esta sección del Instituto Armado para apuntar que López Madrid actuó para la presunta comisión de supuestos delictivos y en los que participaron Marjaliza, Granados y Jesús Miguel Trabada. En concreto, se alude a "importantes contratos" de la Consejería de Transportes para la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones.

Los investigadores lo indicaban tras el análisis del volcado de distintos soportes informáticos intervenidos a López Madrid, así como el contenido de las numerosas agendas intervenidas. Estos elementos estarían revelando la existencia de "sólidos elementos probatorios" de esta actuación conjunta para adjudicar contratos a la mencionada empresa.

También se aludían a los "numerosos" correos entre Marjaliza y López Madrid que pondrían de manifiesto "actuaciones preconcebidas" y donde el empresario actuaría como "conseguidor" de los citados contratos en un periodo en el que Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes, según la UCO, y tal y como recoge EFE.