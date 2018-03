La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha llançat dures crítiques aquest diumenge contra l'acord pres el dia anterior per la CUP de no donar suport a una investidura del número dos de JxCat, Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real. "A qui més volen enviar a la paperera de la història?", s'ha preguntat Pascal, en declaracions als mitjans després del Consell Polític del PDeCAT, fent al·lusió a l'expressió que es va fer servir des de la CUP en circumstàncies semblants ara fa poc més de dos anys: quan van vetar Artur Mas com a president, en les negociacions per a la investidura i la formació de Govern de l'anterior legislatura.

Pascal ha demanat als cupaires que aportin "arguments sòlids" de "per què estan bloquejant d'aquesta manera" Sànchez, que en opinió de la dirigent del PDeCAT representa la diversitat i la pluralitat del sobiranisme.



La líder orgànica del PDeCAT ha afegit que la força que va obtenir el millor resultat entre el sobiranisme és JxCat, per la qual cosa "no hi ha dubtes" que el president ha de ser un candidat d'aquesta formació. En aquest sentit, des d'ERC s'havia reivindicat que, un cop el president cessat Carles Puigdemont va fer un pas al costat, la presidència corresponia al vicepresident cessat, Oriol Junqueras, justament per mantenir el discurs legitimista i de restitució que va ser gairebé l'únic punt de la campanya de JxCat el 21D.

El vot de Puigdemont i Comín

La decisió de la CUP d'abstenir-se en una eventual investidura de Sànchez deixaria el candidat amb només 64 vots assegurats, insuficients davant els 65 de l'oposició no independentista. Això, calculant que ni Puigdemont ni el conseller cessat Toni Comín (ERC), tots dos a Brussel·les podrien delegar el seu vot –com ja va deixar clar el Tribunal Suprem en la sessió de constitució del Parlament–. Una solució seria que Puigdemont i Comín renunciessin a l'escó –igual que han fet la resta de consellers cessats a Brussel·les-, però Pascal ha explicat que aquesta possibilitat no s'ha posat sobre la taula en la reunió del partit.



El també dirigent del PDeCaT Josep Rull ha negat aquesta possibilitat, perquè suposaria "aplanar el terreny al que està plantejant la Moncloa i als que estan trencant l'estat de dret".

Rull ha apuntat que el que cal és renegociar amb ERC i la CUP. Però els cupaires ja han advertit que JxCat i ERC tenen altres vies per formar Govern: el seu diputat Vidal Aragonès ha instat Puigdemont i Comín a delegar igualment el seu vot, desobeint el que puguin dir els tribunals. En cas contrari, Vidal ha vingut a dir que no comptin amb la CUP, quan ha apuntat que ERC i JxCat haurien de buscar el suport d'una altra formació.