Són a Estrasburg per denunciar "totes les vulneracions de drets que estem patint: de drets civils, dels drets dels infants, del dret de defensa". Així s'ha expressat aquest dilluns des de la ciutat francesa Diana Riba -dona del conseller destituït i empresonat Raül Romeva-, actuant com a portaveu de l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), que agrupa familiars dels dirigents sobiranistes presos i exiliats. I que dimarts prenen part en un acte amb eurodiputats a l'Europarlament per denunciar la situació dels drets fonamentals no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat.

Els familiars dels presos "entenem que el testimoni, més directe, dels familiars pot ajudar a remoure sensibilitats, o com a mínim pot aportar més informació" a Europa, segons ha explicat Riba. I per això la seva presència en l'acte, aquest dimarts a partir de les nou del matí a l'Eurocambra, en què, per part dels presos catalans, hi prendran part la pròpia Riba, Anna Forn -filla de l'exconseller cessat Joaquim Forn- i l'advocat Andreu Van den Eynde, que defensa part dels polítics processats en la causa contra el sobiranisme. I amb el suport entre el públic d'una dot



L'acte, però, no es limita al cas català. Ja des del seu títol (Defending Fundamental Rights in the UE: the Spanish Case), i hi participaran també familiars dels joves d'Altsasu -que porten més d'un any en presó preventiva, acusats de terrorisme després d'una baralla en un bar-, i membres del grup de suport al raper Valtonyc, que va prendre el camí de l'exili la setmana passada per no ser també empresonat.

En l'acte, a més, hi participaran els diputats Josep Maria Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (PDeCAT) i Estefanía Torres (Podemos), a més de representants del PNB o EHBildu i els advocats Juan Moreno i Amaia Izko.

Els familiars dels presos catalans -s'hi ha desplaçat una mitja dotzena a la ciutat alsaciana: les ja citades i Ferran Pegueroles (fill de Carme Forcadell), Xavier Sànchez (germà de Jordi Sànchez), Montserrat Bassa (germana de Dolors Bassa) i Francesc Riera (cunyat d'Oriol Junqueras)- consideren fonamental internacionalitzar la denúncia de les "violacions de drets" d¡fonamentals a Espanya. I creuen que ara és un bon moment, millor que en els primers moments posteriors al 27-0. "No és que a Europa ens hagin donat l'esquena, estaven a l'expectativa", ha valorat Riba, que també ha vist un canvi d'actitud dels interlocutors europeus des de la segona tanda d'empresonaments dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, el 23 de març. "He rebut moltíssimes més trucades des d'Europa des d'aleshores", relata.