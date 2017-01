Decenas de miles de andaluces marchan contra los recortes sanitarios de Susana Díaz

SEVILLA. -Varias decenas de miles de andaluces han salido a las calles de Sevilla, Granada, Málaga y Huelva para reclamar una sanidad "digna" y protestar contra los "recortes" de la Junta, a la que piden que rectifique los "errores" y se siente a negociar con los profesionales.



Convocados por las plataformas conocidas como Marea Blanca, Sevilla se ha sumado por primera vez a esta reivindicación que ha tenido su manifestación más numerosa en Granada, donde han participado 30.000 personas, según la Policía Local y la Junta de Andalucía, y 55.000, según los datos de la Policía Nacional.

Los participantes en la capital granadina han protestado contra la fusión hospitalaria, tras la apertura del hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), y han vuelto a exigir dos hospitales completos, con carteras de servicios diferenciados y finalistas.



El doctor Jesús Candel, conocido como "Spiriman" por su labor en la Fundación "Spiribol" y referente de estas protestas, ha pedido antes del inicio de la marcha que la Junta deje "de marear la perdiz" y abandone los engaños para empezar a firmar acuerdos.



Candel, que ha dicho que la única interlocutora es la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado un hospital desmembrado y las "triquiñuelas" del Gobierno andaluz y ha anunciado que si Salud no avanza en la respuesta a las reivindicaciones ciudadanas habrá una nueva manifestación.



En Sevilla, 4.500 personas según la Policía Autonómica -5.000 según la Policía Local y entre 8.000 y 10.000 según la organización- han secundado desde la sede del Gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo hasta Plaza Nueva una pancarta en la que se podía leer: "Por una sanidad andaluza pública y universal. No a los recortes. Por una gestión justa".

En un ambiente festivo y entre globos y batas blancas, el portavoz de Marea Blanca en Sevilla, Pepe Baena, ha mostrado su satisfacción por la "respuesta" de la capital andaluza y su deseo de que "gracias a esto la Junta haga lo que tiene que hacer, que es reunirse con los profesionales".



"Hay que hacer una gestión digna, de los profesionales, no de los políticos", ha subrayado Baena en una protesta que ha contado con la presencia del coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, quien ha criticado "la falta de diálogo y el discurso triunfalista de la Junta, que es lo que enerva a los pacientes".



El diputado de Podemos Sergio Pascual ha criticado a la presidenta de la Junta por "seguir sacando pecho" con una sanidad "cada vez más defenestrada", mientras el parlamentario por Jaén Diego Cañamero ha reclamado una sanidad "pública, solvente, sin colas y sin recortes".



En Málaga unas 5.500 personas, según la Subdelegación del Gobierno, 6.000 según la Policía Autonómica y más de 20.000 según los convocantes, han participado en la marcha, en la que han pedido también más agilidad en las intervenciones quirúrgicas.



Los asistentes han portado pancartas en contra de los cierres de camas en Navidad, los colapsos de urgencias, los recortes y en demanda de la construcción del tercer hospital en la capital malagueña.



Miles de onubenses han vuelto a salir a la calle, después de hacerlo el pasado 27 de noviembre, con cifras de participación que varían entre las 25.000 personas que ha dado la organización, 19.000 la Policía Nacional y 4.500 la Junta de Andalucía.



Después diréis que somos cinco o seis", "Infanta y Juan Ramón, no quieren la fusión", "Dos hospitales y un maternal" o "No recortes las manos que te cuidan" han sido algunos lemas coreados, que se han complementado con pancartas en las que podía leerse "Sanidad pública, universal y de calidad", "Susana: abre todos los quirófanos y contrata sanitarios; tus enfermeros andaluces están desesperados".



Aunque ninguno de los principales dirigentes del PP andaluz han participado en las marchas, la secretaria general, Dolores López, se ha referido a ellas en una rueda de prensa en la que ha pedido a Susana Díaz que llame "hoy mismo" a las plataformas para dialogar.



Por su parte, la portavoz del PSOE de Igualdad y Políticas Sociales, Soledad Pérez, ha pedido desde Córdoba a los que se han manifestado que "miren a quién tienen al lado en la pancarta o en la manifestación y a quién quiere sacar rédito político".