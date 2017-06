Una cosa es que Doñana sea una zona con elevados conflictos de intereses por su altísimo valor medioambiental, y otra dar por hecho que el incendio que está arrasando la zona del Parque Natural haya sido planificado para el interés de las inmobiliarias.

Pocas horas después de que las llamas empezaran a quemar hectáreas en las inmediaciones de este espacio protegido, otro incendio en forma de bulo circulaba por las redes sociales añadiendo más leña al fuego. “Un incendio muy casual”, reza un vídeo en internet con miles de reproducciones que vincula el proyecto para el almacén de gas en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana y la reforma de la Ley de Montes aprobada por el PP en 2015 con el gran incendio que comenzó el sábado.

"No se va a permitir que se recalifique ni un solo metro tras el incendio”, ha salido a decir la presidenta andaluza, Susana Díaz, que lejos de disuadir los rumores, los ha hecho crecer.

Aunque es cierto que la reforma de la Ley de Montes aprobada en 2015 deja la puerta abierta a las recalificaciones de los terrenos que se hayan podido quemar tras un incendio, no es algo que ocurra de manera automática ni que sea aplicable al caso del incendio de Doñana.

Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, entiende que la gente esté “mosqueada”, pero asegura que en este caso no hay razones para vincular el incendio en Doñana con la especulación inmobiliaria.

“Para poder recalificar la Junta tendría que haber elaborado previamente una modificación en su normativa que no ha hecho. Aunque quisiese, no podría recalificar esos terrenos. Eso no quita que otras comunidades como Madrid sí hayan cambiado la Ley de Suelo para incluir casos de recalificación; pero en Andalucía no”, señala a Público.

Greenpeace también ha salido a desmontar el rumor: “Desde @greenpeace_esp afirmamos rotundamente: NO hay relación entre los incendios #iiff de este verano y la Ley de Montes recién aprobada”, señalaba en un tuit el activista Miguel Ángel Soto, que pide alejarse de explicaciones simplistas.

Además, el parque de Doñana está formado por un área de Parque Natural (donde sí han llegado las llamas) y una de Parque Nacional (que todavía no se ha quemado), y que, al ser zonas protegidas, se rigen por sus propias leyes y no por la Ley de Montes. Los Parques Nacionales, las áreas de mayor protección en el territorio nacional, tienen una normativa propia y los Parques Naturales se rigen por la Ley de Patrimonio Natural, que impide las recalificaciones en cualquier terreno quemado, sin ninguna excepción.