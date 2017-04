La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio obligada ayer a dimitir de sus cargos en el Ayuntamiento de la capital, tras estallar el último caso de corrupción con la ‘operación Lezo’. Aguirre hizo pública su renuncia en una breve comparecencia sin preguntas ante los medios, en la que un muro de eufemismos trataron de ocultar las explicaciones reales.

Inspirados por las inolvidables sobremesas con el programa de televisión ‘Caiga Quien Caiga’ y aquel genial ‘Curso de ética periodística’ que cada semana nos regalaba Juanjo De la Iglesia, queremos recuperar hoy ese formato en forma de ‘Curso de ética política’ para imaginar lo que en realidad querían decir las palabras de Aguirre:

Dijo:

“Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva”. ”No vigilé más”

Quizo decir:

“Me dijo que no era un corrupto y, a pesar de todas las pruebas que se publicaban, no investigué nada de nada. Vamos, igual que con Granados”