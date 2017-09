El activista australiano y fundador de la web WikiLeaks, Julian Assange, entabló este sábado una discusión surrealista en Twitter con Arturo Pérez-Reverte por "el derecho a la autodeterminación" del pueblo catalán.

Todo empezó cuando Assange publicó la famosa fotografía del hombre que desafió a los tanques en la Plaza de Tiananmen en 1989, acompañada de un texto que irritó al académico de la RAE. "España, esto no funcionará en Cataluña. El pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación. Los arrestos solo les unifican y les fortalecen", escribía el australiano.

"La foto de los tanques muestra que, además de ser ignorante sobre el caso de España y de Cataluña, es usted un perfecto idiota, señor Assange", contestó Reverte insultando al activista que se encuentra desde hace más de cuatro años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y Assange quiso responder al escritor acusándole de "plagiar sus insultos de la pared de un lavabo". Algo que propició un nuevo y último ataque del escritor español: "No todos tenemos la experiencia de vivir en lavabos, embajadas y sitios cerrados, como usted, señor Assange", espetó Pérez-Reverte, sin obtener respuesta por parte del activista de WikiLeaks

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017