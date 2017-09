Ayer Cristinta Cifuentes publicaba en su cuenta de Twitter una fotografía de una bandera de España colgada en la Puerta del Sol, asegurando que la Comunidad de Madrid aboga por "la unidad de España, la democracia y la convivencia", apoyando "la Constitución y el Estado de Derecho". Más tarde, la presidenta de la Comunidad incluía a todas las consejerías.

Hoy el Grupo Municipal del Partido Popular se sumaba a la iniciativa de la presidenta de la Comunidad: "Nos unimos al orgullo de miles de madrileños y al Gobierno de Cifuentes y ponemos la bandera de todos en nuestro balcón".

Los tuiteros no han tardado en criticar la publicación de Cifuentes y del PP: "Cuando la solución al problema es ver quién tiene la bandera más grande, desde luego que no es una cuestión de orgullo, exclusivamente".

Como se defiende mejor España es NO ROBANDO a los españoles. No es tan difícil.

No es la bandera lo que no me representa, es el uso cabezón y retrógrado que hacéis lo que me aleja cada día más de ella.

