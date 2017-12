"Yo echo de menos más mujeres en un Parlamento", "que nazcan más niños que respeten a las mujeres" o "cobramos bastante menos que los hombres" son algunas de las denuncias de las mujeres que protagonizan la nueva campaña de Pescanova #ElMensajeDeLasReinas.

En el spot, aparecen mujeres de distintas edades y procedencias reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres. "Podemos llegar al mismo nivel que los hombres y tenemos que llegar ahí porque somos todos iguales", es el mensaje con el que concluye la campaña.

Pero la campaña ha recibido numerosos comentarios machistas y críticas en las redes sociales. Un mensaje completamente contrario al que pretendían dar, según ha asegurado la marca en su cuenta de Twitter.

Estos son algunos de los comentarios que aparecen en el vídeo de Youtube:

"Soy mujer y me da vergüenza que uséis el feminismo como herramienta de márketing para intentar lucraros"

"Pescanova, fomentad la igualdad y para el 2018 meted un cupo obligatorio del 50% de tripulación femenina. Así lograréis rellenar puestos y pagar el mismo sueldo que a los hombres"



No habéis entendido nada @pescanova_es . ¿Nos llamáis reinas y luego nos mandáis al super a comprar gambas y a cocinarlas? #ElMensajeDeLasReinas #AsíNo #publicidadsexista

"El feminismo de tercera ola es una de las ideologías más toxicas que hay. Os merecéis que os boicoteen"

"Culpar al machismo de que las chicas, desde siempre, eluden escoger carreras prácticas pero duras y optan a administración, peluquería, abogacía u otras tan necesarias como relaciones internacionales, bellas artes, sociología, psicología, etc. es pueril, victimista e inmaduro"

También ha tenido comentarios positivos.

"Me encanta el vídeo, porque es la verdad de lo que vivimos las mujeres día a día, una desigualdad visible y por la que debemos luchar a cada momento"

"Que nos fijemos más en lo que nos une y no en lo que nos separa es la clave de esta genial campaña de Pescanova. Estaría bien que el mensaje de igualdad por fin se hiciera realidad"

"Fantástica campaña de Pescanova, porque hay que romper tópicos y hay que poner voz a la igualdad y dignidad de la persona . #ElMensajedelasReinas lo está consiguiendo"

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte.

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario...#ElMensajeDeLasReinas

????????????

— Ana (@Ana92447937) 12 de diciembre de 2017