Cuando la mención de Zelenski al bombardeo en Gernika hizo explotar a la ultraderecha

Los diputados de Vox recibieron el martes con calurosos aplausos en el Congreso de los Diputados a Volodímir Zelenski, pero la emoción por escuchar las palabras del líder ucraniano se les pasó rápido. Durante su intervención en el Congreso, el presidente de Ucrania comparó lo que está sufriendo estos días su país con lo que se vivió en 1937 en Gernika, levantando ampollas en la ultraderecha.

Esa misma tarde, María Jamardo, tertuliana en el programa de Telecinco 'Ya son las ocho' terminó formulando esta frase: "Ni los que bombardearon eran tan malos, ni los bombardeados eran tan buenos". Para que no haya malinterpretaciones los que no eran tan malos era la aviación de la Alemania nazi y los que no eran tan buenos fueron los más de 1.600 civiles que murieron aquel día y los casi 900 heridos que dejaron las bombas.

Aquel pueblo, que por aquel entonces tenía apenas un kilómetro cuadrado de extensión y en el que se celebraba un mercado ese fatídico día, quedó completamente arrasado. Según cifras de la propia dictadura franquista el 86% de los edificios quedaron completamente destruidos.

La mayoría conocerá a Jamardo por su faceta como tertuliana en múltiples cadenas de televisión o por sus artículos en OkDiario, pero su trayectoria viene de mucho más lejos. Ha pasado por la mayoría de espacios comunicativos de la ultraderecha como Actuall –HazteOir–, Intereconomía, Periodista Digital, EsDiario, EsRadio… Pero antes de todo esto fue presidenta del partido político Sociedad Civil y Democracia, formación impulsada por el exbanquero condenado Mario Conde. Este partido terminó por disolverse y a mayoría de sus miembros se acabaron uniendo a las filas de Vox, partido por el que pidieron el voto, tal y como explicaron sus propios dirigentes.



En la actualidad se puede leer a Jamardo en El Debate, del que ya se habló en este artículo sobre la falsa exclusiva de riojas y langostinos del Ministerio de Trabajo. Recientemente también se ha sabido que recibió en su primer trimestre de vida –entre octubre de 2021 y diciembre de 2022– nueve contratos de publicidad del Ayuntamiento de Madrid por valor de 16.411 euros. El Debate todavía no tiene estadísticas de visitas en la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), que suele ser el medidor de visitas que utilizan las administraciones públicas para comprobar el alcance real de los medios antes de contratar publicidad institucional.

Por todo ello, no parece que fuera casual su crítica a la mención del bombardeo de Gernika por parte de Zelensky. De hecho, de manera paralela, diferentes portavoces de Vox como Hermann Tertsch, Santiago Abascal u Ortega Smith arropados con todo su entorno mediático y digital criticaron esa mención a Gernika y llegaron, incluso, a hacer que "Paracuellos" fuera trending topic.

En este grafo podemos ver las cuentas que obtuvieron un mayor impacto en redes mencionando los términos "Guernica/Gernika" y "Paracuellos".

Grafo sobre el impacto en redes de los términos "Guernica/Gernika" y "Paracuellos". — Julián Macías

Si ampliamos el nodo derecho del grafo encontramos que se corresponde con el entorno de Vox y que en él destacan Hermann Tertsch, Santiago Abascal, Javier Villamor –HazteOir – y trolstars como 'Fray Josepho', 'Indio' o 'Pastrana' realizando revisionismo histórico y reduciendo el número de muertes que provocó el bombardeo.

En el gráfico observamos una alta polarización donde las comunidades y la cercanía entre las cuentas dependen del porcentaje de interacciones que compartan. Así pues, en la comunidad que se ha generado a la derecha del gráfico se observa a quienes criticaban la mención del presidente ucraniano.

Detalle de la derecha en el grafo sobre el impacto en redes de los términos "Guernica/Gernika" y "Paracuellos". — Julián Macías.

En cuanto a las menciones del término "Gernika" vemos que destacan principalmente tuits de cuentas progresistas, pero en los tuits con el término "Paracuellos" los tuits con mayor impacto se corresponden con cuentas de ultraderecha y en ellos, además, se hace revisionismo histórico; tratando de hacer creer que en un pueblo con un censo de 5.000 habitantes que fue arrasado en al menos un 86% murieron tan solo un par de cientos de personas.

Los tuits más retuiteados con el término "Guernika". — Julián Macías

Los tuits más retuiteados con el término "Paracuellos". — Julián Macías

Tuit de Hermann Tertsch que se movió en redes después de las declaraciones de Zelenski. — Julián Macías

Tuit del usuario Pastrana que se movió en redes después de las declaraciones de Zelenski. — Julián Macías

Tuit viral que se movió en redes después de las declaraciones de Zelenski. — Julián Macías

Pero este afán revisionista de la historia, la manipulación y la mentira de la ultraderecha en España no es nada nuevo. Ya durante la misma Guerra Civil el diario Azul –de la Falange Española de las JONS– trató de adjudicar al bando republicano la masacre mientras la prensa internacional demostraba que la Legión Cóndor alemana escoltada por la aviación franquista había bombardeado durante tres horas y media esta pequeña población ignorando los posibles objetivos militares cercanos al pueblo –tres fábricas de armas y un puente clave para la retirada de las tropas republicanas–.